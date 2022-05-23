Різкий стрибок долара та банкоматний туризм: що відбувається на валютному ринку України

За останній тиждень курс долара у небанківських валютних обмінниках сягнув майже 40 гривень. І це попри “заморожений” Нацбанком курс валюти.

Що коїться з доларом на чорному ринку та до яких рекордних сум може сягнути позначка в обмінниках — з’ясовувала Ксенія Павлишин.

Різка девальвація гривні сталася після заяви голови Нацбанку України Кирила Шевченка про наміри регулятора повернутися до плаваючого валютного курсу після виконання низки умов.

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Щоправда, це була неофіційна заява в інтерв’ю одному з українських видань, і рішення в НБУ ще не було прийняте, однак ринок відреагував миттєво.

— Ця фраза була вирвана з контексту. НБУ від початку війни говорив: щойно ситуація стабілізується в тій чи іншій площині та відновиться систематичне надходження валюти в країну, Національний банк буде розглядати можливість повернення до ринкового курсоутворення, – коментує перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова.

При цьому, офіційний курс долара лишається замороженим на позначці 29,25 грн/долар.

Це необхідно для так званого критичного імпорту.

Здорожчання валюти під час війни — закономірне явище, але настільки різкий стрибок курсу долара в українських обмінниках – справа рук спекулянтів, каже фінансовий експерт Сергій Фурса.

— Спекуляції на тлі заяви, якої не було, призвели до того, що курс почав бігти.

Зараз психіка людини дуже тонка, як і валютний ринок. Курс не має причин рухатися.

Якщо ми розуміємо, що це була чиста спекуляція, то й маємо справу суто з психологічним фактором, — каже Сергій Фурса.

А якщо на тлі різкого стрибка валюти ти турбуєшся, як не втратити останнє під час війни, читай докладно про кредити, депозити та правила ведення особистого бюджету.