Різкий стрибок долара та банкоматний туризм: що відбувається на валютному ринку України

За останній тиждень курс долара у небанківських валютних обмінниках сягнув майже 40 гривень. І це попри “заморожений” Нацбанком курс валюти.
Що коїться з доларом на чорному ринку та до яких рекордних сум може сягнути позначка в обмінниках — з’ясовувала Ксенія Павлишин.
Різка девальвація гривні сталася після заяви голови Нацбанку України Кирила Шевченка про наміри регулятора повернутися до плаваючого валютного курсу після виконання низки умов.
Щоправда, це була неофіційна заява в інтерв’ю одному з українських видань, і рішення в НБУ ще не було прийняте, однак ринок відреагував миттєво.
— Ця фраза була вирвана з контексту. НБУ від початку війни говорив: щойно ситуація стабілізується в тій чи іншій площині та відновиться систематичне надходження валюти в країну, Національний банк буде розглядати можливість повернення до ринкового курсоутворення, – коментує перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова.
При цьому, офіційний курс долара лишається замороженим на позначці 29,25 грн/долар.
При цьому, офіційний курс долара лишається замороженим на позначці 29,25 грн/долар.
Це необхідно для так званого критичного імпорту.
Здорожчання валюти під час війни — закономірне явище, але настільки різкий стрибок курсу долара в українських обмінниках – справа рук спекулянтів, каже фінансовий експерт Сергій Фурса.
— Спекуляції на тлі заяви, якої не було, призвели до того, що курс почав бігти.
Зараз психіка людини дуже тонка, як і валютний ринок. Курс не має причин рухатися.
Зараз психіка людини дуже тонка, як і валютний ринок. Курс не має причин рухатися.
Якщо ми розуміємо, що це була чиста спекуляція, то й маємо справу суто з психологічним фактором, — каже Сергій Фурса.
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