Lifestyle

Різкий стрибок долара та банкоматний туризм: що відбувається на валютному ринку України

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 23 Травня 2022, 10:30

Більше відео
0:03:25
В Україні зріс попит на електрокари
В Україні ажіотажний попит на електрокари. Чи насправді вигідно мати таке авто
0:06:01
Як почуваються видавництва під час війни
Vivat знову в Харкові! Як почуваються видавництва під час війни
0:03:23
На Михайлівській площі створили виставку втрат окупантів
Трофейна ворожа техніка: на Михайлівській площі створили виставку втрат окупантів
0:03:34
Дефіцит скла в Україні
Засклити Україну — завдання непросте! Як держава боротиметься з дефіцитом матеріалу
Дивитись більше

Останні відео
0:05:24
Гостомелю нададуть статус міста

Гостомелю нададуть статус міста: чому це важливо для селища та як воно відновлюється після окупації
0:13:07
Медведчук розкрив схему закупівлі вугілля В ОРДЛО
Нарешті заговорив! Віктор Медведчук розкрив деталі схеми з закупівлі вугілля в ОРДЛО та вразив подробицями
0:04:10
Курс долара
Різкий стрибок долара та банкоматний туризм: що відбувається на валютному ринку України
0:03:25
В Україні зріс попит на електрокари
В Україні ажіотажний попит на електрокари. Чи насправді вигідно мати таке авто
0:05:03
Волонтерство на Чернігівщині
Українці не залишаться наодинці в скруті! Як на Чернігівщині на шкільному подвір’ї влаштували гуманітарний штаб
Актуальна карта бойових дій в Україні 20 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 травня
0:03:17
Як влада плановує відбудовувати Ірпінь
Майже чотири тисячі родин лишилися без житла. Як в Ірпені планують відбудовувати пошкоджені будинки
0:05:35
звернення Зеленського 22 травня
Це історичне досягнення! Головні тези зі звернення Зеленського 22 травня та повне відео
0:03:30
Як ЗСУ знищили ворога біля українського Нью-Йорка
Хочуть звинуватити ЗСУ в екологічній катастрофі. Як українські військові знищили ворога біля українського Нью-Йорка
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Більше відео
Медведчук розкрив схему закупівлі вугілля В ОРДЛО
Читати далі
Нарешті заговорив! Віктор Медведчук розкрив деталі схеми з закупівлі вугілля в ОРДЛО та вразив подробицями
В Україні зріс попит на електрокари
Читати далі
В Україні ажіотажний попит на електрокари. Чи насправді вигідно мати таке авто

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь