Без зайвих довідок та ксерокопій: які послуги стануть доступні завдяки законопроекту про цифровізацію ЗСУ

16 січня Верховна Рада ухвалила законопроект про цифровізацію Збройних сил України. У ньому зокрема йдеться про створення єдиного реєстру військовозобов’язаних.

Що це все означає і для чого він потрібен, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Чорногоренко розповіла в ефірі марафону Єдині новини Яні Брензей.

Які норми законопроекту залишились у фінальному варіанті

Голосування за законопроект №10062 — це розблокування цифровізації армії та можливість нам бути більш гнучкими, швидкими, а також надавати людиноцентричні сервіси для військових та військовозобов’язаних.

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Насправді це історичний закон і ми ще довго будемо оцінювати його надбання. Переваги, які цей закон надає, це, наприклад доступні хмарні послуги.

Україна зможе розміщувати свої ІТ-системи у хмарах країн-членів НАТО, а це підсилить безпеку їх зберігання. Ми зможемо уникнути фізичного знищення центрів обробки даних, швидше обмінюватися та отримувати дані розвідки від партнерів. Також зможемо розвантажити наше ППО для того, щоб додатково не захищати такі центри.

Реєстр військовозобов’язаних не буде розміщуватися в хмарі, а буде на території України. Він вже розгорнутий, працює та отримав комплексну систему захисту інформації.

Реєстр військовозобов’язаних резервістів і призовників Оберіг

Законопроект удосконалив взаємодію між реєстрами та розширив перелік відомостей про військовозобов’язаних. Це дозволить нам наповнювати Оберіг за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, зайвих довідок і ксерокопії. Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів.

Також запроваджено було електронний кабінет військовозобов’язаного. Він буде створений, щоб громадяни мали змогу вносити зміни самостійно у своєму електронному кабінеті щодо своїх персональних даних. Це буде також більш зручно. Адже з будь-якої точки люди зможуть уточнювати всі дані, які потрібно.

Статус учасника бойових дій

Також запроваджено можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій. Ми прагнемо, щоб ця послуга була максимальна швидка та клієнтоорієнтована.

Після набуття чинності закону, усі відомості щодо отримання такого статусу можна буде опрацьовувати онлайн без зайвих паперових довідок.

Коли буде запущений електронний кабінет

Запуск планується на початок другого кварталу цього року, тобто влітку, запустити електронний кабінет. Як тільки закон набуде чинності, по факту ми зможемо приступити до цієї роботи. Тому орієнтовно у другому кварталі зможемо вже надати такий функціонал.

Це достатньо короткий термін для розробки подібних інструментів, але ми будемо робити все, щоб якнайскоріше зробити їх доступними.

Водночас продовжують точитись дискусії щодо іншого законопроекту, який знаходиться на доопрацюванні. Читай, що може змінитись у законопроекті про мобілізацію.

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