Половину коштів спрямують на армію — на що піде держбюджет України 2023. А що буде з зарплатами?

Уряд подав до парламенту проект державного бюджету на наступний рік. Документ назвали Бюджетом задля перемоги. Половина всіх коштів спрямована на армію, це 1 трлн на 100 млрд грн. Учетверо більше, ніж цьогоріч.
Урядовці розраховують, що величезний дефіцит допоможуть покрити міжнародні партнери.
— Насамперед скорочення видатків на чиновників, державний апарат та владу. Скорочення більше ніж на 25%, — пояснює прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Мінімальну зарплату збираються підняти до 6700 грн. Виплати медикам, вчителям та соціальні видатки держава гарантує, з рештою проектів доведеться зачекати.
У бюджеті величезна діра — $38 млрд, адже цьогоріч прогнозують падіння економіки на понад 30%. Щоб оперативно вносити зміни, бюджет коригуватиметься щомісяця.
До кінця цього року Україна має отримати $1,4 млрд допомоги від Міжнародного валютного фонду, сподіваємося на $8 млрд від європейців та $11 млрд від США.
До кінця цього року Україна має отримати $1,4 млрд допомоги від Міжнародного валютного фонду, сподіваємося на $8 млрд від європейців та $11 млрд від США.
Останнім часом гривня стабілізувалася, а ціни на нафту у світі знизилися. Раніше ми розповідали про ціни на бензин та стабільність курсу гривні.
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