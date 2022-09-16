Половину коштів спрямують на армію — на що піде держбюджет України 2023. А що буде з зарплатами?

Уряд подав до парламенту проект державного бюджету на наступний рік. Документ назвали Бюджетом задля перемоги. Половина всіх коштів спрямована на армію, це 1 трлн на 100 млрд грн. Учетверо більше, ніж цьогоріч.

Урядовці розраховують, що величезний дефіцит допоможуть покрити міжнародні партнери.

— Насамперед скорочення видатків на чиновників, державний апарат та владу. Скорочення більше ніж на 25%, — пояснює прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Мінімальну зарплату збираються підняти до 6700 грн. Виплати медикам, вчителям та соціальні видатки держава гарантує, з рештою проектів доведеться зачекати.

Читати на тему На Україну чекає значна інфляція? Як вплине на економіку додатковий друк грошей Нацбанком Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук розповів про емісію та ріст інфляції в Україні під час війни.

У бюджеті величезна діра — $38 млрд, адже цьогоріч прогнозують падіння економіки на понад 30%. Щоб оперативно вносити зміни, бюджет коригуватиметься щомісяця.

До кінця цього року Україна має отримати $1,4 млрд допомоги від Міжнародного валютного фонду, сподіваємося на $8 млрд від європейців та $11 млрд від США.

Останнім часом гривня стабілізувалася, а ціни на нафту у світі знизилися. Раніше ми розповідали про ціни на бензин та стабільність курсу гривні.

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