Смерті немає, є тільки стрілецька честь. Історія українського командира, яку приховували в СРСР

Смерті немає, є тільки стрілецька честь, — ці слова, за переказами, належать харизматичному стрілецькому командирові Федорові Чернику, який був культовою постаттю для українців до Другої світової війни.

Радянщина відправила ім’я героя в забуття, але пам’ять про нього не згасла, а розгорілась уже у 2000 роках, коли знайшли цікавий предмет. Понад 100 років тому цього воїна урочисто ховав уряд Директорії та тисячі киян напередодні Акта злуки України.

Предметом, що його повернув із забуття, став кований вінок. Він зберігався у тодішньому музеї історичних коштовностей разом з археологічними знахідками у Лаврі. Дослідити його взялася історикиня Тетяна Ралдугіна.

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— Вражала навіть його вага: шість кілограмів чотириста грамів. На декоративній стрічці був напис: Лицарям Української Народної Республіки, що виконали свою громадську повинність. На вічну памʼять від Українського Національного Союзу.

Проте знайти могилу, на яку поклали цей вінок, було складно. Інвентарну книгу історикиня знайшла в Лаврі і припускає, що її там заховали спеціально.

Згодом жінка дізналася, що вінок поклали на перепоховання січових стрільців Федора Черника та Миколи Загаєвича.

Урочистості провели лідери УНР та ЗУНР 19 січня 1919 року, напередодні проголошення Акту злуки.

Федір Черник був знаковою постаттю в українській історії. На свій останній бій він підняв побратимів під Мотовилівкою, на Київщині, проти військ гетьманату.

Він же гнав й більшовицьких повстанців. Був знайомий з Євгеном Коновальцем та Андрієм Мельником, які разом перебували у російському полоні.

Федір був першим командиром, який сформував та висунув роту проти більшовиків та заявив знамениті слова.

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