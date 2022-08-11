Доказова медична допомога у твоєму телефоні! UNICEF запустив гарячу лінію для українських батьків

В Україні запрацювала національна гаряча лінія Доказово. Зателефонувавши на неї, ти отримаєш інформацію про вакцинацію, грудне вигодовування та харчування дітей до трьох років.

Гарячу лінію запустив UNICEF за підтримки Міністерства охорони здоров’я України. Керівниця проектів із соціальних та поведінкових змін UNICEF Людмила Паламар розповіла в ефірі телемарафону деталі.

Українці мають усе більше й більше питань про своє здоров’я і здоров’я своїх дітей. Це було актуально і до війни, але зараз багато чого змінюється. Не всі мають регулярний доступ та зв’язок з власним лікарем, — пояснює Паламар.

Тож UNICEF вирішив допомогти батькам отримувати всю необхідну інформацію від надійних джерел, тобто лікарів, які займаються доказовою медициною.

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Наразі на лінії працюють 50 консультантів-медиків, які постійно проходять тренінги та отримують підтримку від фонду.

Зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію можна за номером 0 800 351 896.

Звертатись можуть не тільки батьки, а й просто дорослі люди, які хочуть більше дізнатись, наприклад, про щеплення.

UNICEF в Україні створив мобільний застосунок для дошкільнят Нумо розвивальні ігри, щоб допомогти батькам знайти цікаві та пізнавальні заняття для своїх малюків. Читай, де його знайти та які переваги.

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