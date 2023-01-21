Актуальна карта бойових дій в Україні 21 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українці — такі різні та водночас єдині, ніби один організм. Нас можуть розділяти фізично кілометри на карті бойових дій та об’єднувати міліметри написати й таких добре відомих кожному слів: “Борітеся — поборете”.

За час повномасштабної війни ми збагатили свою скарбничку пам’ятних висловів. Автором найбільш зворушливих слів міг стати будь-хто: президент, захисник, поет, шахтар, художник, тракторист.

Та до найважливішої фрази у цьому столітті: “Ми перемогли”, — нам ще варто неодноразово собі повторити: “Сам стій і тримай на собі кого зможеш”.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує плани країни-агресорки:

Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським національним керівництвом. Така діяльність може створити умови для російського нападу на Україну з Білорусі, хоча не обов’язково і не в найближчі тижні.

Водночас експерти зазначають, що новий напад Росії на Україну з боку Білорусі на початку 2023 року виглядає менш імовірним, враховуючи нинішню військову активність Росії в Білорусі. Проте напад з боку Білорусі наприкінці 2023 року виглядає більш правдоподібним.

Крім того, Кремль продовжує фальшиво поширювати наратив про ескалацію війни, якщо Україна отримає зброю.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Протягом доби противник завдав два ракетних по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ та 12 авіаційних ударів. Також, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по Нікополю.

Противник не відмовляється від своїх загарбницьких планів. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються підрозділи противника, проте наступальних угруповань не виявлено.

Ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від вогню противника постраждали райони населених пунктів Волфине Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Тернова, Огірцеве, Бударки, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Орлянка, Куп’янськ, Піщане і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне і Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське та Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти вчергове здійснили обстріл зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Нікополь Дніпропетровської області, Антонівки та Херсону. Є постраждалі серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та три по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження і склад боєприпасів окупантів.

За минулий рік чимало чого змінилось, але найважливіше — світ згуртувався задля підтримки світової демократії та заради України. Читай, яку зброю отримає Україна в результаті зустрічі союзників Рамштайн-8.

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Фото: Getty Images