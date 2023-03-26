Відбиття понад 85 атак росіян на кількох напрямках: карта бойових дій в Україні 26 березня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні розгортається прямо на наших очах. Саме зараз ми творимо сучасну історію не тільки своєї країни, а й цілого світу.
Повномасштабне вторгнення Росії — це без перебільшення війна століття, битва цивілізацій, протистояння добра та зла.
Однак у вирі подій не можна забувати про свою безпеку. Тому дослухайся до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська ведуть обмежені атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
Також окупанти здійснюють наземні атаки в Бахмуті та на його околицях. Вони завоювали обмежені позиції в місті.
Однак українські війська відновили певні позиції вздовж шосе E40 на північ від Бахмута під час нещодавньої контратаки.
Інфографіка: ISW
Повідомляється, що російська армія провела масову ротацію сил у Новій Каховці на лівому березі річки Дніпро.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:
Противник надалі зосереджується на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там українські воїни відбили понад 85 атак росіян.
Противник надалі зосереджується на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там українські воїни відбили понад 85 атак росіян.
Ситуація на фронті за напрямками:
За даними Генштабу ЗСУ, в Бердянську Запорізької області російські окупанти наказали місцевим жителям отримати перепустки для переміщення по тимчасово зайнятих територіях Запорізької області.
Нібито зробити це можна в міській комендатурі до 1 квітня, але лише за умови успішного проходження фільтрації. Перепустки планують видавати окремо на людей та на транспортні засоби.
Тим часом українська авіація за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження росіян. Наші військові збили ворожі БпЛА типу Орлан-10 та Суперкам.
Тим часом українська авіація за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження росіян. Наші військові збили ворожі БпЛА типу Орлан-10 та Суперкам.
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління та п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.
Загалом, минулої доби наші захисники знищили:
Російські загарбники продовжують обстрілювати цивільні місця, де допомагають мирним людям пережити жахи війни. Дізнайся, що відомо про вчорашні вибухи в Херсоні — там окупанти вдарили по гуманітарному пункту.
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Головне фото: Getty Images