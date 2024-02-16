Карта бойових дій 16 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 16 лютого 2024 наприкінці зими не відображає наслідків роботи сніжних буревіїв на українській землі, адже тяжка техніка та постійні вибухи снарядів не полишають по собі нічого, окрім вирв і свідчень жорстокості ворога.

Натомість у кожному міліметрі цього піксельного свідка творення історії відбиваються як особисті переживання, так і спільні сподівання — зберегти свою свободу.

Та щоб досягти загальної мети, поодинокі старання та надії мають перетворитись в єдиний та нескінченний потік сили, що знесе на своєму шляху окупантів та будь-яку іншу загрозу незалежності України.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що РФ намагається отримати переваги на полі бою за допомогою технологічних інновацій, незважаючи на те, що вона зосереджена на створенні більшої кількості живої сили та техніки, ніж Україна.

Разом з тим Служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що триваюча реструктуризація та розширення російської армії спрямовані на посилення російської військової позиції проти Фінляндії та ширшого альянсу НАТО.

Крім того, Кремль проводить інформаційні операції проти Молдови, дуже схожі на ті, які використовував перед вторгненням в Україну у 2014 і 2022 роках, імовірно, щоб встановити умови, щоб виправдати можливу майбутню ескалацію Росії проти Молдови.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 лютого 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом минулої доби відбулось 51 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 30 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 70 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Охрімівка, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Велика Писарівка, Володимирівка, Олександрівка Сумської області, Кудіївка, Красне, Стариця, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаку в районі населеного пункту Іванівка Харківської області, де противник також завдав авіаційного удару. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили п’ять атак біля Тернів, Ямполівки та Веселого Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новолюбівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Новосадове Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак в районі Авдіївки та ще 1 атаку неподалік Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Очеретине, Бердичі, Орлівка, Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали до 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 17 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога південніше Пречистівки та біля Старомайорського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Шевченко, Старомайорське Донецької області та Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема Пречистівка, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено одну спробу штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон, Інженерне, Велетенське Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох районах зосередження особового складу, одному артилерійському засобу, одному складу боєприпасів, одній радіолокаційній станції противника.

Очікування та невідомість завжди лякали людей. Тому так багато українців прагнуть знати якомога більше деталей про хід перемовин із західними партнерами, від яких залежить чимало, а особливо — поставки зброї. Тож Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поділився, коли в українському небі нарешті з’являться літаки F-16.

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