Карта бойових дій 26 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 26 січня 2024 наразі лишається у фокусі більшості українців, хоч ще два роки тому подвиги та болі фронту здавались такими розмитими попри те, що захисники були зовсім поруч — непомітно серед цивільних.

Тепер, коли вони наново виводять своєю кров’ю нариси українських кордонів на паперів та у цифрових пікселях, їхня відданість почала цінуватись, якщо й не всіма, то точно більшістю.

А щоб не довелося згадувати своїх героїв у сумних піснях вже після їхньої загибелі, щоденно долучатись до боротьби, донатити та єднатись — надзвичайна необхідність для виживання свободи на українських теренах.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російська окупаційна влада ставить умови для примусової явки виборців на майбутніх президентських виборах у березні 2024 року.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 січня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 65 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі Комісарового Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Зноб-Трубчевська, Марчихина Буда, Заруцьке, Павлівка, Запсілля, Новодмитрівка, Попівка Сумської області, Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили п’ять атак біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Торського Донецької області та ще дві атаки неподалік Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів та Роздолівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито сім атак біля Богданівки, Іванівського та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі Дружківки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили п’ять атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще чотири атаки в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько десяти населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Костянтинівки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили шість атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили три атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ставки Миколаївської області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися такі населені пункти Херсонської області, як Львове, Тягинка, Іванівка.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій українських військ.

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано удару по одному району зосередження особового складу противника.

Україна очікує винищувачі F-16 від партнерів, щоб посилити свою авіацію. Тому речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про готовність західних партнерів передати Україні літаки F-16.

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