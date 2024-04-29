Україна

Карта бойових дій 29 квітня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Вікторія Мельник, журналістка сайту 29 Квітня 2024, 09:00
Карта бойових дій в Україні

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Як навчитися на оператора БпЛА: що потрібно знати
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