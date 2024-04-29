Карта бойових дій 29 квітня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 29 квітня 2024 стає звичкою, однак точно не буденністю. Військові стримують ворога, але потребують підтримки, демобілізації та розуміння.

Ворог зібрав свої сили та кинув на атаку сильні підрозділи. Українцям варто зібратися, аби завдати удару.

Яка ситуація на карті бойових дій в Україні сьогодні, 29 квітня, розповідаємо далі.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики інститут вивчення війни (ISW) зазначають, що попри нещодавні успіхи Росії на північний захід від Авдіївки, це не стало важливим тактичним досягненням ворога.

Російські сили навряд чи досягнуть глибшого оперативного просування в цей район найближчим часом.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 квітня 2024 року

За даними Генштабу, протягом доби 28 квітня відбулось 131 бойове зіткнення. Ворог завдав загалом одного ракетного та 82 авіаційних ударів, 108 ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Під артилерійський обстріл потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. На Куп’янському напрямку українські війська відбили шість атак у районах Берестового (Харківська область) та Стельмахівки (Луганська область). На Лиманському напрямку ворог здійснив 18 атак по околицях населених пунктів Копанки, Новосергіївка (Харківська область), Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво (Луганська область), Терни (Донецька область). На Бахмутському напрямку українські війська відбили 29 атак в околицях Верхньокам’янського, Виїмки, Григорівки, Іванівського, Кліщіївки, Нового та Андріївки (Донецька область). На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 55 атак в околицях Новокалинового, Кераміка, Архангельського, Уманського, Сокола, Очеретиного, Калинового, Соловйового, Новопокровського, Новоселівського, Перша та на захід від Семенівки (Донецька область). На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в околицях Красногорівки, Георгіївки, Водяного, Новомихайлівки та Урожайного (Донецька область). За підтримки повітря окупанти здійснили 15 спроб прорвати українську оборону в цій області. На Оріхівському напрямку ворог здійснив чотири атаки по позиціях українських захисників у околицях Старомайорського (Донецька область).

Читати на тему Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн За допомогою кількох сайтів можна легко дізнатися інформацію про повітряну тривогу по всій Україні.

На Херсонському напрямку противник не полишає свого наміру вивести українські війська із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Противник здійснив пʼять атак по позиціях українських військ в районі Кринки (Херсонська область).

Водночас українські воїни продовжують активно завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога по всій лінії зіткнення.

Повітряні сили України 28 квітня завдали авіаударів по 13 зосередженнях військ противника. Ракетні війська України уразили одне зосередження військ та один командний пункт російських окупантів.

Раніше ми розповідали тобі, як бійці бригади Рубіж точково нищать ворога на Бахмутському напрямку.

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