Крейсеру Москва не буде самотньо? Що відомо про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі та кадри прильотів

Унаслідок ранкової “бавовни” у Севастополі, за різними даними, пошкоджено кілька кораблів Чорноморського флоту Росії, їх може бути принаймні три.

Про це повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Він зазначає, що серед них може бути й фрегат Адмірал Макаров, який став флагманом Чорноморського флоту РФ після втрати росіянами крейсера Москва.

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Цей корабель є носієм крилатих ракет Калібр, якими окупанти у липні обстріляли центр Вінниці.

Саме з нього у липні випускалися ракети по Вінниці, внаслідок удару яких загинули та були поранені десятки українців, зокрема дівчинка Ліза, — пише Андрій Цаплієнко.

Проте наразі інформація про вибухи у Севастополі потребує уточнення та не є офіційною. Тому залишається тільки чекати підтвердження, коли ще принаймні один корабель піде своїм природнім шляхом слідом за крейсером Москва.

А поки ми чекаємо на підтвердження інформації про вибухи, екс-командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес розповів, коли ЗСУ звільнять Крим.

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