Гривня зміцнила свої позиції, та чи надовго? Розповідаємо, що покращило курс валют та чого чекати далі

Нещодавно НБУ оголосив, що підвищує офіційний курс долара. Проте зараз можемо бачити, що гривня відвойовує позиції. За останні кілька днів долар в обмінниках та банках подешевшав майже на 3 грн. Якщо раніше він був по 42 грн, то зараз по 39 грн. Також Нацбанк заборонив обмінникам чи банкам ставити табло з курсом валют.

Фінансист Василь Невмержицький каже: обмінні пункти добряче заробили через паніку людей.

Проте панічні настрої поступово зменшилася, коли банкам дозволили продавати більше готівкової валюти. Якщо раніше вони могли торгувати лише тим, що викупили з рук у людей, то з 27 липня НБУ дозволив їм продавати через касу і ту валюту, яку здали клієнти банків зі своїх валютних рахунків. Ефект від рішення відчутний, адже банки намагалися завезти готівковий долар, а зараз це зробити нелегко.

Також дозволили банкам класти валюту на депозити. Завдяки цим заходам найближчим часом, кажуть економісти, гривня може ще зміцнитися до позначки 37-38 грн.

Але чи надовго затримається такий курс, прогнозувати ніхто не наважується. Адже фундаментальні причини для знецінення гривні є. Експорт відновлюється повільно і значно менший за імпорт. Дефіцит бюджету значний, і покривати його ми мусимо, зокрема, друком гривні. Але передусім курс гривні залежатиме від ситуації на фронті.

Керуючий партнер інвестиційної компанії Ерік Найман наголошує: чим довше триватиме війна, тим нижчим буде курс гривні.

Щоб підтримати економіку України у цей складний час, українці можуть купувати військові облігації. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке військові облігації та чим вони допоможуть державі.

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