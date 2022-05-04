25 медалей та перше місце в рейтингу! Як українські спортсмени підкорюють Дефлімпійські ігри

У бразильському місті Кашіас-ду-Сул стартували 24-ті літні Дефлімпійські ігри серед спортсменів з порушеннями слуху.
Україна вже здобула 25 медалей та посіла перше місце в медальному списку з великим відривом від інших країн. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
У перший змагальний день національна команда України здобула дев’ять медалей, серед яких: шість золотих, дві срібні та одна бронзова. Другий день Дефлімпіади приніс аж 16 нагород.
Дефлімпійські ігри — це спортивні змагання людей з порушенням мовленнєво-слухового апарату. Уперше вони пройшли у Парижі в 1924 році під назвою Всесвітні Тихі ігри. У 2001 році конкурс було перейменовано на Дефлімпійські ігри.
Дефлімпіада проходить кожні чотири роки. Дефлімпійські ігри мали відбутися у 2021 році, проте їх відтермінували через обмеження, пов’язані з Covid-19.
Цьогоріч на змаганнях дебютували два види спорту — гольф та велосипедний спорт. Національна дефлімпійська збірна команда України бере участь у 16 видах спорту з 21 представлених. Змагання продовжаться до 15 травня 2022 року.
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