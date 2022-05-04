Lifestyle

25 медалей та перше місце в рейтингу! Як українські спортсмени підкорюють Дефлімпійські ігри

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Травня 2022, 21:01
Дефлімпійські ігри 2022 - все про змагання, збірну України та кількість медалей

Більше відео
0:03:03
Баггі для ЗСУ - інженери з Кривого Рогу розробили вбивцю танків
Вбивці танків! У Кривому Розі для ЗСУ створюють швидкісні баггі
0:04:13
Михайлівський собор
Чарівні дзвони Михайлівського собору грають для киян — від Червоної калини до Щедрика
0:02:31
озеленюють Харків
Квітковий фронт: харків’яни озеленюють місто навіть під загрозою вибухів
0:02:33
Дніпровський кінно-спортивний клуб
Ставимось як до близьких товаришів: дніпровський кінно-спортивний клуб дав прихисток для сотні коней
Дивитись більше

Останні відео
0:05:55
Юрій Щиголь

Вимикають мобільний зв’язок та бояться правди: навіщо росіяни знищують вузли зв’язку на Херсонщині
0:02:52
Закарпаття
Перший ракетний удар по Закарпаттю: куди влучили загарбники і як ліквідовують наслідки
0:01:27
Азовсталь- ситуація зараз
Ми продовжуємо виконувати наказ — тримати оборону: командир Азова розповів про прорив росіян на Азовсталь
25 медалей та перше місце в рейтингу! Як українські спортсмени підкорюють Дефлімпійські ігри
Знову накривають Україну ракетами! Що відомо про вибухи у різних куточках країни
Дефлімпійські ігри 2022 - все про змагання, збірну України та кількість медалей
25 медалей та перше місце в рейтингу! Як українські спортсмени підкорюють Дефлімпійські ігри
Зеленський заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт
Це не серйозні документи: Зеленський заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт
Маріуполь очима очевидців
Куди вивезли людей з Маріуполя та навіщо Росії парад у спаленому місті
0:02:57
Павло Вишебаба
Чоловіки в кафе — це нормально: боєць Павло Вишебаба закликав українців не гризтися в тилу
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 4 травня
0:06:13
Володимир Зеленський
Намагаються вимістити своє безсилля — Зеленський про масовий ракетний удар по Україні
Більше відео
25 медалей та перше місце в рейтингу! Як українські спортсмени підкорюють Дефлімпійські ігри
Читати далі
Знову накривають Україну ракетами! Що відомо про вибухи у різних куточках країни
Зеленський заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт
Читати далі
Це не серйозні документи: Зеленський заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь