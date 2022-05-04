25 медалей та перше місце в рейтингу! Як українські спортсмени підкорюють Дефлімпійські ігри

У бразильському місті Кашіас-ду-Сул стартували 24-ті літні Дефлімпійські ігри серед спортсменів з порушеннями слуху.

Україна вже здобула 25 медалей та посіла перше місце в медальному списку з великим відривом від інших країн. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

У перший змагальний день національна команда України здобула дев’ять медалей, серед яких: шість золотих, дві срібні та одна бронзова. Другий день Дефлімпіади приніс аж 16 нагород.

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Нагороди українських спортсменів на Дефлімпіаді-2021

Золоті медалі

Єлизавета Топчанюк (велошосе, 1000 м);

(велошосе, 1000 м); Карина Янчук (карате, куміте, до 68 кг);

(карате, куміте, до 68 кг); Олександр Махно (карате, куміте, до 84 кг);

(карате, куміте, до 84 кг); Олександр Черняєв (карате, ката);

(карате, ката); Ілля Султанов (плавання, 50 м, батерфляй);

(плавання, 50 м, батерфляй); Олексій Литвиненко , Ілля Султанов , Олексій Коломієць і Максим Дудник (плавання, 4х100 м, вільний стиль);

, , і (плавання, 4х100 м, вільний стиль); Анна Шостак (дзюдо);

(дзюдо); Марина Губанова (карате, до 50 кг);

(карате, до 50 кг); Катерина Масло (карате, до 55 кг);

(карате, до 55 кг); Юрій Гайдученко (карате, до 67 кг);

(карате, до 67 кг); Олексій Коломієць (плавання, 50 метрів, брас);

(плавання, 50 метрів, брас); Владислав Кремляков (плавання, 200 метрів, спина).

Срібні медалі

Микола Пантюшин (карате, куміте, понад 84 кг);

(карате, куміте, понад 84 кг); Олександр Черняєв , Олександр Кальник і Олександр Тритяк (карате, ката, команда);

, і (карате, ката, команда); В’ячеслав Новіков (карате, до 60 кг).

Бронзові медалі

Ірина Терещенко (плавання: 200 м, комплекс та 50 метрів, брас);

(плавання: 200 м, комплекс та 50 метрів, брас); Наталя Ненько (дзюдо);

(дзюдо); Катерина Авдеєва (дзюдо);

(дзюдо); Владислав Мозирєв (дзюдо);

(дзюдо); Дмитро Шеретов (дзюдо);

(дзюдо); Єлизавета Бондар (карате, до 61 кг);

(карате, до 61 кг); Олександр Черняєв (карате, до 75 кг);

(карате, до 75 кг); Ірина Терещенко (плавання, 50 метрів, брас);

(плавання, 50 метрів, брас); Аніта Махник (плавання, 100 метрів, батерфляй);

(плавання, 100 метрів, батерфляй); жіноча збірна України (плавання, естафета 4х100 метрів, вільний стиль).

Що таке Дефлімпійські ігри

Дефлімпійські ігри — це спортивні змагання людей з порушенням мовленнєво-слухового апарату. Уперше вони пройшли у Парижі в 1924 році під назвою Всесвітні Тихі ігри. У 2001 році конкурс було перейменовано на Дефлімпійські ігри.

Дефлімпіада проходить кожні чотири роки. Дефлімпійські ігри мали відбутися у 2021 році, проте їх відтермінували через обмеження, пов’язані з Covid-19.

Цьогоріч на змаганнях дебютували два види спорту — гольф та велосипедний спорт. Національна дефлімпійська збірна команда України бере участь у 16 видах спорту з 21 представлених. Змагання продовжаться до 15 травня 2022 року.

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