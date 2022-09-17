Майже делікатес! Що відбувається з цінами на гречку та як змінились посіви

ЇЇ ціна в магазинах сягає ста гривень — майже делікатес.

На Черкащині завершують збирати гречку. Через захмарну ціну та ажіотаж аграрії області цьогоріч посіяли її удвічі більше, ніж торік — дві з половиною тисячі гектарів.

Ми задоволені. Наступного року плануємо також посів гречки на гектарів 200 збільшити до 800 гектарів посіву, – розповідає головний агроном товариства Юрій Кирилюк.

Через війну регіон зробив ставку саме на продовольчі культури.

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Нині в черкаських магазинах ціна на гречку коливається від 73 гривень за 400 г до 130 гривень за кілограм.

ціна на гречку коливається від за 400 г до за кілограм. В торговельних мережах Дніпра за кілограм подрібненої правлять 70 гривень , ядриця – 90 .

В одеських гіпермаркетах ціни на крупу ще вищі. Найдешевша-вагова – 87 гривень за кіло. Півкілограма фасованої 70 гривень .

У Львові середня ціна на гречку 90 гривень.

І це у той час, коли закупівельна ціна нині знизилась. Якщо місяць тому в аграріїв скуповували крупу по 35 тисяч тону, то нині дають 24 тисячі.

Чи вродила гречка та чи вплине урожай на ціни в магазині – у відео.

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