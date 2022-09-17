Майже делікатес! Що відбувається з цінами на гречку та як змінились посіви

ЇЇ ціна в магазинах сягає ста гривень — майже делікатес.
На Черкащині завершують збирати гречку. Через захмарну ціну та ажіотаж аграрії області цьогоріч посіяли її удвічі більше, ніж торік — дві з половиною тисячі гектарів.
Ми задоволені. Наступного року плануємо також посів гречки на гектарів 200 збільшити до 800 гектарів посіву, – розповідає головний агроном товариства Юрій Кирилюк.
Ми задоволені. Наступного року плануємо також посів гречки на гектарів 200 збільшити до 800 гектарів посіву, – розповідає головний агроном товариства Юрій Кирилюк.
Через війну регіон зробив ставку саме на продовольчі культури.
І це у той час, коли закупівельна ціна нині знизилась. Якщо місяць тому в аграріїв скуповували крупу по 35 тисяч тону, то нині дають 24 тисячі.
Чи вродила гречка та чи вплине урожай на ціни в магазині – у відео.
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