Мистецтво не мовчить! Україна на Венеційському бієнале

Україна бере участь у Венеційському бієнале, попри війну з Росією.
Виставка Це Україна. Захищаючи свободу нині існує спільно за участі Фонду Віктора Пінчука, президента України та Міністерства культури України.
Провідна виставка сучасного мистецького світу Венеційське Бієнале безпрецедентно говорить про Україну.
Провідна виставка сучасного мистецького світу Венеційське Бієнале безпрецедентно говорить про Україну.
Виставка Це Україна. Захищаючи свободу представлена просто у серці міста. Важко не помітити банери жовто-синього кольору на школі мистецтв.
Нині будівля перетворилася на осередок української творчості.
Проте люди не тільки несуть свої картини на виставки. Раніше ми розповідали, як мешканка Києва влаштувала виставку в бомбосховищі та підіймала настрій людей.