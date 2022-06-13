Гастрономія, патріотичний одяг, сувеніри: у Києві на ВДНГ відкрився ярмарок українського

З початку повномасштабної війни на території ВДНГ не проводилося жодних заходів. Але завдяки ЗСУ ворог відійшов від столиці, тож місто з кожним днем починає оживати.

Для підтримки малих підприємців та українського продукту в Києві організували перший повноцінний ярмарок з 24 лютого — Літній збір.

Адже ярмарок — це не лише про звичайний похід в магазин, це цікаве дозвілля.

У перший день ярмарку приїхали зо 20 учасників, та невдовзі ця цифра буде набагато більшою.

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Організатори прагнуть забезпечити місце всім охочим продавати свій продукт на ярмарку вихідного дня.

Заступник генерального директора ВДНГ Олексій Шиндін наголошує: надважливим є те, щоб тут продавався лише український продукт.

Саме завдяки ярмаркам малий бізнес виживає у скрутний час. До прикладу, сімейний бізнес крафтової олії зміг продати майже 4 т олії. На Літньому зборі ця продукція має чималий попит.

До ярмарку долучаються й ті, хто ніколи не стояв за прилавком. До прикладу, декораторка Сніжана Горбач, яка була організатором торгової ятки, зараз продає сезонні фрукти. Дівчина хоче на собі відчути, яка продукція необхідна людям.

Окрім продуктів, є й хенд-мейд товари. До прикладу, дерев’яні фігурки за мотивами європейської та української архітектури та екоторби.

Така продукція допомогла засновниці мануфактури дерев’яного декору Світлані Терентьєвій не полишати улюбленої справи після того, як закрилася її маленька туристична агенція.

Гості ярмарку радіють, що нарешті побачили людей та вийшли у світ.

Та поширювати й підтримувати треба не лише фізичний продукт, а й культурний. Ми зібрали підбірку гідного українського кіно та серіалів.