Нація переможців: за перший день Всесвітніх ігор у США українці здобули чотири медалі. Читай, хто приніс золото

Учора, 8 липня, у США стартували Всесвітні ігри-2022. За підсумками першого дня Україна отримала одразу чотири медалі, дві з яких — золоті.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України у своєму Facebook.

Перші призери на Всесвітніх іграх-2022

Перше золото на цьогорічних іграх для України здобула 17-річна Софія Гречко у підводному спорті. Вона пропливла 200 м у моноласті за 1 хвилину 29,57 сотих секунди.

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Ще одне золото здобула каратистка Анжеліка Терлюга. У півфіналі вона перемогла спортсменку із США з рахунком 8:1, а у фіналі куміте до 55 кг здолала чинну чемпіонку світу — єгиптянку Ахлам Юссеф — зробивши єдину успішну атаку.

До речі, на Олімпійських іграх-2020 Терлюга здобула срібло.

Дві бронзові медалі забрали спортсменки пауерліфтингу:

Анастасія Дерев’янко — у легкій вазі (482,5 кг у сумі); Лариса Соловйова — у середній вазі (592,5 кг у сумі).

Для Соловйової це вже п’ята нагорода на Всесвітніх іграх, причому чотири попередні рази вона перемагала.

Сьогодні, 9 липня, українці змагатимуться у парашутному спорті, карате, пауерліфтингу, сумо, підводному та танцювальному спорті. Тож вболіваймо за наших!

Що таке Всесвітні ігри

Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту проводяться з 1981 року через рік після Олімпійських ігор. Україна дебютувала на змаганнях у 1993 році.

Цьогоріч збірна України представлена найбільшим складом за всю історію виступів команди. 102 наших спортсмени боротимуться за перемогу в 19 видах спорту.

Урочиста церемонія відкриття ігор пройшла 8 липня у Бірмінгемі, штат Алабама.

Раніше Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів про спортивне життя під час війни, відновлення змагань всередині України та бойкот світової спільноти проти російських спортсменів.

Дивись, як війна вплинула на спортивне життя України.

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