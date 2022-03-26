Зразок професіоналізму — Національна гвардія України відзначає річницю: привітання 

Сьогодні, 26 березня, День Національної гвардії України і вона відзначає свою восьму річницю. Президент Володимир Зеленський особисто привітав захисників нашої країни та вручив державні нагороди.

Хочу подякувати за вашу службу кожному і кожній, за те, що зберігаєте цілісність нашої держави, за те, що захищаєте суверенітет, усі наші сім’ї… Дуже щасливий, що в нас одна команда під назвою Україна.

Українські спортсмени, співаки, актори, ведучі, письменники та блогери також привітали військовослужбовців з Днем Національної гвардії України.

До теплих привітань долучилися Анатолій Гнатюк, В’ячеслав Гіндін, Марія Бурмака, Жан Беленюк, Злата Огнєвіч, Ірина Федишин, Ірма Вітовська, Леся Нікітюк, Ольга Сумська, Оля Цибульська, Світлана Тарабарова та Ахтем Сеітаблаєв.

Вони висловили подяку всім нацгвардійцям, які сумлінно виконують свій обов’язок, відстоюючи нашу незалежність, свободу і мирне небо над Україною.

Навіть на іншому континенті українці не забувають про своїх захисників та захисниць. Наша діаспора та волонтери з Вашингтону привітали гвардійців з професійним святом.

Ви — неймовірні! Ми віримо у вас і знаємо, що Україна обов’язково переможе. Українці та багато інших людей з усього світу підтримують вас і допомагають Україні кожен день. Ми стоїмо з вами разом.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович сказав, що Нацгвардія — одна з найсильніших ланок оборони, та подякував кожному бійцю за мужність та професіоналізм.

Редакція Вікон також вітає Національну гвардію України з професійним днем. Ви — наша надія. Ви — наша опора. Ви — наш спокійний сон вночі.

Віримо у кожного захисника та бажаємо зберігати незламний дух козацтва, яким ви наповнені. З вами пліч-о-пліч стоять усі українці — кожен на своєму місці щодня наближає день спільної перемоги над російськими загарбниками.

Слава Україні! Слава Нацгвардії!

День Національної гвардії України — привітання у картинках













Тим часом оборонці Києва успішно відбивають наступ противника та утримують наші рубежі. Читай, яка ситуація на фронті 26 березня.