Дарує українським дітям дитинство в пам’ять про загиблого сина: як американець надсилає іграшки в Україну

Подарувати дітям тепло та повернути радощі дитинства. Одна з найбільших благодійних організацій у США Help Heroes Of Ukraine уже вкотре організовує поїздку до прифронтових та деокупованих міст і сіл, щоб подарувати дітям іграшки.

Їх фонду передав американець Джої Вентимілья. Шість років тому чоловік втратив сина. Відтоді намагається дарувати радість іншим дітлахам, зокрема з України. Цього разу іграшки отримали півтори сотні дітей із Запоріжжя.

Понад 2000 іграшок за раз

Цього разу іграшки отримали діти з Солоненського ліцею Запорізької області. У ньому навчаються переселенці та діти, батьки яких зараз воюють або загинули на війні.

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Допомогу також отримав монастир Сестер Василіянок. Туди діти приходять щонеділі на службу, опісля мають різні цікаві заняття та допомагають військовим, наприклад, роблять окопні свічки. Візит волонтерів був несподіваним, але дуже радісним. Одна з сестер каже, що дуже приємно, коли про них не забувають й турбуються про дітей.

Американець Джої Вентимілья спершу допомагав дітям на Батьківщині, аз початком повномасштабного вторгнення почав робити приємне для дітей в Україні. Він щодня стежить за тим, що відбувається в Україні. Каже, йому було приємно бачити усмішки на обличчях дітей. Цього разу чоловік зібрав та відправив близько 2000 іграшок для різного віку. Також спакував речі для дорослих. Допомагали волонтери та його старша донька Медлін.

Багато американці особисто приїздять до України, щоб допомагати. Раніше ми розповідали історію 70-річного Ґреґорі Кайзера, який волонтерив у Львові.

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