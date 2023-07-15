Новий будинок для Сашка. Історія хлопчика з кліпу Imagine Dragons отримала продовження

Новий будинок для 14-річного Сашка з Новогригорівки на Миколаївщині почали зводити донори UNITED24. Це той хлопець, який усьому світу розповів історію свого розбитого росіянами села.

Він знявся у кліпі американського гурту Imagine Dragons, який вже набрав понад 5 млн переглядів. Сашко з мамою повернувся в село одним із перших.

Будинок родини знищили росіяни. Історія хлопця не залишила людей байдужими. Зараз на його подвір’ї вже розгорнувся будівельний майданчик.

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Сашко Згурський з Новогригорівки показує будівництво, що днями розпочалося на його подвір’ї. Коли знімальна група приїздила сюди вперше, хлопець показував розтрощений будинок.

Тут був прильот поруч, метри два. Живого нічого не залишилося, тут у мене стояв стіл, а тут ліжко, — розповідає Сашко.

Тепер на місці понівечених стін будівельники вже закладатимуть фундамент. Відбудовувати дім Сашкові взялися донори UNITED24. Спочатку хлопець сам хотів відновити будинок, навіть не думав, що будівельники приїдуть так швидко.

Будинок розібрали за день. Хлопець мріє про свою кімнату, яку він мав у старому будинку, доки туди не прилетів ворожий снаряд. Будівельники дослухаються до всіх бажань і обіцяють до осені повністю відбудувати оселю.

До села почали повертатися люди. Сашко мріє, що колись гомінка вулиця Мирна знову оживе та відновиться, як і вся Новогригорівка. А поки так само планує вступати до технікуму. До своєї популярності він уже звик.

Спочатку я соромився, а зараз уже звик, — каже Сашко.

Він не припиняє спілкуватися з американським режисером Таєм Арнольдом. Вони списуються щотижня. Режисер цікавиться, чи допомагає хтось хлопцю з житлом. Коли в хлопця є час, він слухає улюблений гурт, а Тая Арнольда чекає в гості вже в новий дім.

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Фото: скрин з кліпу Crushed