11 годин спостереження для одного пострілу: прикордонник розповів, як полює на окупантів

Українські військові мають терпіння та витримку, щоб вражати ворога. Снайпери можуть багато годин поспіль лежати та слідкувати за ціллю, щоб потім зробити один влучний постріл.

У ДПСУ розповіли історію прикордонника на псевдо Красивий, який проводить години за гвинтівками та знищує ворога у будь-яких умовах.

Дві гвинтівки, години в засідці та знищенні цілі

Чоловік розповідає про те, як отримав своє псевдо. Відразу після мобілізації багато чоловіків підстриглися, хтось підготувався та зробив це ще вдома. У прикордонника до цього була зачіска, коли вмивався глянув на себе в дзеркало й запитав: “А чи в когось є зачіска?”

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— Всі посміялися два дні, і вже 20 місяців я Красивий, — говорить він.

Прикордонник розповідає про свої гвинтівки. У нього два види зброї. Одна — польова гвинтівка UAR-10, яка більше зосередження для знищення бойової сили противника. У Красивого спеціальні набої НАТО. Інша — американського виробництва Desert Tech HTI. У цієї гвинтівки калібр 12,7, вона більше зосереджена на відпрацюванні по броньованій та легкій броньованій техніці.

— Якщо завдання полягає у тому, щоб знищити окупантів і відстань до 1 км, то це однозначно буде UAR-10. Якщо відстань понад 1 км і є можливість та необхідність відпрацювати по техніці то це буде однозначно Desert Tech.

На цю мить один із моїх найвдаліших виходів був, коли я працював лише дві години, бо так дозволяли погодні умови й локація, і за цей час двох окупантів убив, а одного поранив, — ділиться він.

Красивий каже, що звикаєш до температурного режиму, адже багато часу проводиш в таких умовах. За температури 11°C він лежав на землі чотири години. Найбільший час, який доводилося проводити у засідці, 11 годин.

— В окупантів була ротація, мені треба було визначити їхнього командира, щоб в нього поцілити. Після 11 годин спостереження мені вдалося з першого пострілу влучити в ціль, — розповів прикордонник.

Наші військові можуть вдало замаскуватися та довго знищувати ворога. Раніше ми розповідали, як працюють снайпери президентської бригади.

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