Голки встромляли в рану та катували водою: захисники Маріуполя розповіли, як окупанти поводяться з полоненими

Боротьба за незалежність України триває, але після перемоги в українського народу дуже ще чимало роботи. Усі захисники, які потрапили у російський полон, мають повернутись додому.

Про це говорять рідні військових, про це повторюють і ті, хто побував у руках ворога.

Оборонці Маріуполя на псевдо Вікіпедія, Манго і Вишня розповіли на прес-конференції про те, у яких умовах перебувають полонені українські військові та яких тортур завдають окупанти.

Азовець Владислав Жайворонок, серед побратимів Вікіпедія, говорить, що росіяни застосовують усі можливі й неможливі засоби тиску. Окупанти не надають належної медичної допомоги пораненим, лише підтримують життєдіяльність так званого обмінного фонду.

Фактично це було не лікування, а збереження життя, щоб ми просто дожили до можливого обміну.

Крім того, з перших днів намагаються психологічно зламати дух українських воїнів, розповідають, що вони нікому не потрібні та все одно програють.

Комусь голки встромляли в рану, когось катували водою. Деякі хлопці отримували недостатньо лікування.

Військовий з ГУР Міноборони Дмитро Усіченко, який має псевдо Вишня, погоджується та додає, що після таких моральних знущань йшли допити та погрози вбити захисників української державності.

Інший воїн Азова — Денис Чепурко на псевдо Манго — розповідає, як полоні спали на підлозі кімнати площиною метр на метр та отримували всього 600 мілілітрів непитної води на два дні.

Повна прес-конференція азовців

Крім того, окупанти під час допитів намагались змусити його підписати папери проти свого командування. Росіяни хотіли таким чином скинути з себе всю відповідальність за знищення мирного колись Маріуполя.

Якщо хочеш дізнатись детальніше, як українські військові відновлюються після пережитого у героїчному місті, читай інтерв’ю з морпіхом із Маріуполя, який пережив постріл з танка та російський полон.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!