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Голки встромляли в рану та катували водою: захисники Маріуполя розповіли, як окупанти поводяться з полоненими

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Серпня 2022, 21:30
захисники Маріуполя розповіли, як окупанти поводяться з полоненими

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