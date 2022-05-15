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Леонід Кравчук: ідеолог комунізму, який боровся за незалежну Україну. Що відомо про нашого першого президента

Оксана Михайлова 15 Травня 2022, 18:37

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Леонід Кравчук

Леонід Кравчук: ідеолог комунізму, який боровся за незалежну Україну. Що відомо про нашого першого президента
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