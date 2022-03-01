Мистецтво житиме! Картини Примаченко від обстрілів врятували прості українці

Триває вже шостий день, як російські окупаційні війська вторгнулися на територію нашої держави. Відтоді за часи їхнього “русского міра” постраждало чимало людей.
Цілю ворога стає не тільки військовий об’єкт, а й мирне населення. Вони цілять в будинки, школи та музеї.
Цілю ворога стає не тільки військовий об’єкт, а й мирне населення. Вони цілять в будинки, школи та музеї.
Під час військових боїв у Вишгородському районі постраждав історико-краєзнавчий музей в містечку Іванків.
Там зберігали роботи відомої української художниці Марії Примаченко. Більшість з них були дійсно унікальними.
Спочатку всі подумали, що вони згоріли разом з музеєм, але ні! Український народ вкотре показує, що він сильний і доводить свою любов не словами, а ділом.
Місцеві мешканці встигли винести картини та забрати у свої домівки. Про це повідомляє телеведуча каналу Рада Тетяна Гончарова.
Раніше ми розповідали, як прості українці борються з ворогом.