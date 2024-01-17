Навчився керувати FPV-дроном після ампутації руки. Історія військового Євгена Назаренка

В Україні вже працює вісім оснащених найсучаснішим обладнанням реабілітаційних центрів Recovery. Ще стільки ж відкриють до кінця року. 32-річний військовий Євген Назаренко під час реабілітації навчився керувати FPV-дроном. Читай його історію.

Під час реабілітації навчився керувати FPV-дроном — історія Євгена Назаренка

Євген Назаренко на фронті з початку війни у 2014 році. Спершу був добровольцем, потім служив за контрактом. За рік до повномасштабного вторгнення звільнився зі служби. А 25 лютого 2022 стояв у черзі під військкоматом. Потрапив у розвідку.

Під час боїв зазнав важкого поранення, руку врятувати не вдалося. Нині йому встановили сучасний біонічний протез. Поки в Україні не роблять протезування у випадках високої ампутації, такий досвід мають лише іноземні клініки.

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На сьогодні дев’ять військових із глибокими ампутаціями верхніх кінцівок отримали сучасні біонічні протези у польській клініці. Після протезування військові планують повернутися на фронт.

Євген за час реабілітації самостійно опанував управління FPV-дроном.

Я пройшов співбесіду до бойового підрозділу. Весь час, поки я був на лікуванні, я займався. Немає нічого неможливого. Потрібно все пробувати та пристосовуватися, — каже чоловік.

Євген каже, життя йде далі. Військові не сумніваються в перемозі України, але радять суспільству знову об’єднатися як на початку повномасштабного вторгнення.

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