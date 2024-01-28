А що б я робив ще проти цієї війни — просто сидів? Росіяни з батальйону Сибір про мотивацію приєднатись до ЗСУ

Ці два росіяни приїхали з РФ в Україну воювати проти окупантів. Один з бійців, корінний москвич, почав вчити українську мову ще знаходячись в Росії. Тепер на полігоні готується до майбутніх боїв. Інший — навіть вже встиг отримати поранення у бою з противником під Авдіївкою.

Креативний редактор програми Факти тижня на телеканалі ICTV Максим Крапівний поспілкувався з бійцями батальйону Сибір на псевдо Карабас та на псевдо Швед.

Боєць Швед не так багато розповідає про себе, хоч і вже довгий час знаходиться на службі Україні. Ділиться лиш спогадами про поранення та пригадує, що це трапилось у листопаді під час штурмової операції. Тоді його спочатку поранило в грудну клітину, а потім у ногу. Проте говорить, що рани вже затягуються і він знову готується у бій.

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А ось Карабасу довелось витратити певний час, щоб дістатись до України, хоч і рішення щодо приєднання до українського війська він ухвалив чи не одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ. Тоді ж корінний москвич вирішив почати вчити українську мову, продовжував її опановувати й у Вірменії, де тримався українців. Від них і вчився мови. Доповнював навчання й іншими способами.

Вчив мову через відео на You-Tube, а потім через Telegram-канали. Спілкувався з українцями й так потрохи вчив. Головне — бажання.

У 2022 році вирішив, що він на боці України та хоче воювати за неї. Став шукати шляхи. Спочатку поїхав до Вірменії, сподівався дістатись самостійно.

Чоловік тоді не мав шенгенської візи, тому в’їхати міг тільки через Молдову. Він тоді ще не знав, що там був режим надзвичайної ситуації і його там ніхто не пропустить. Тому на півтора року довелось повернутись у Єреван. Потім знайшов громадську організацію, яка допомогла Карабасу потрапити в Україну.

Я вважаю, що це мій громадянський обов’язок, який я маю віддати українському народу. А що б я робив ще проти цієї війни? Просто сидів би? Я так не можу.

Професійний воїн і офіцер, який здолав найзапекліші бої вже майже десятирічної російсько-української війни та фаховий музикант і композитор, що наважився змінити яскраву сцену на сірі окопи. Нині вони разом, у складі 65 бригади, боронять країну на Запоріжжі. І кожен має власний світогляд. Читай, що говорять українські бійці на передовій про філософію фронту на межі життя та смерті.

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