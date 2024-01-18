Завжди питав, як буде краще для України: ексклюзивні спогади про Дениса Монастирського у фільмі Незавершений політ

Рік тому 18 січня на Київщині поруч з будівлею дитячого садка розбився гелікоптер вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ.

Тоді загинув очільник відомства Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, усі пасажири та екіпаж гвинтокрила, а також четверо жінок та п’ятирічна дитина на території садочка.

Згодом ДБР встановило, катастрофа сталася через порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного судна. Аби зберегти пам’ять про загиблих, друзі та колеги ексміністра зняли фільм під назвою Незавершений політ.

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Незавершений політ

Звук гвинтокрила. Диспетчер повідомляє про сильний туман. Ще кілька хвилин і стається дуже сильна трагедія. Саме так починається документальна стрічка Незавершений політ. Вона присвячена усім загиблим внаслідок падіння гелікоптера у Броварах 18 січня 2023 року.

Рік тому внаслідок авіатрощі загинуло 14 людей, зокрема дитина та цивільні жінки. Серед пасажирів — міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Стрічка складається зі спогадів тих, хто знав міністра: військові, рідні, друзі, колеги.

Коли почалось повномасштабне вторгення, то, мабуть, один із перших, хто прорвався до нас у підземелля, це був Денис, — говорить головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Режисер стрічки Микола Короткий розповідає, що йому з командою довелось опитати щонайменше 40 людей та провести з ними інтерв’ю. Фільм робили близько десяти місяців. Знімали все коштом друзів, не залучали бюджетних грошей.

Автори стрічки говорить, що в проекті, зокрема хотіли дослідити Монастирського як політика нової формації в Україні. Друзі згадують, він захоплювався буддизмом, ходив у гори та власноруч відновлював архітектурні пам’ятки.

У цьому фільмі ми хотіли показати зокрема й роль людини в історії, — говорить радник Дениса Монастирського Ростислав Смірнов.

Військовий, ветеран Айдару, радник міністра Кирило Сергєєв додає, що за всі роки не зустрічав подібного політика. Згадує, посадовець здивував його, адже питав, як буде правильно та добре саме для України, а не для нього самого.

Ще один документальний фільм розповідає про страшну трагедію. Він називається 20 днів у Маріуполі. Читай детальніше про фільм та його потрапляння до шорт-листа на Оскар.

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