Мене закидало землею… Не знаю, як залишилась жива! Як жінка попри поранення та обстріли розвозила пенсії

Жителька села Котляреве, що на Миколаївщині, Валентина Андрієвська все життя пропрацювала поштаркою в селі.

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти всі дев’ять місяців нещадно гатили по селу жінки. Та попри це з перших днів війни Валентина вирішила, що нікуди не буде їхати.

Зараз будинок пані жінки — один із найбільш понівечених. Валентина й сама сильно постраждала під час одного з обстрілів, але свою роботу не припинила.

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Під час обстрілу жінка дивом вціліла у власному будинку. Відчула тільки, що щось гаряче тече спиною — це була кров. Валентина зізнається, що пощастило з тим, що череп не розрубало.

Та це був вже не перший раз, коли жінка потрапила під обстріл. Адже загарбники гатили навіть тоді, коли в село привозили гуманітарну допомогу. Накривав ворожий вогонь Валентину і тоді, коли вона на велосипеді розвозила пенсії людям.

Такий вибух страшний був. Такий вогонь із землі. Мене закидало землею, велосипед був у дірках. Не знаю, як я залишилась жива.

Валентина додає, що тоді їй було не так страшно, як зараз, коли десь може щось вибухнути. Проте вона й надалі лишається у селі та прагне відновити власний будинок. Та на цей їй бракує коштів та сил, тому сподівається на допомогу небайдужих та волонтерів. А поки Валентина продовжує надихати місцевих своєю незламністю та вірою в перемогу.

Все одно ми дочекаємось перемоги та будемо жити на зло ворогам.

Жителька невеличкого села Степова Долина на Миколаївщині також вражає своєю сміливістю. Адже вона купила металошукач та вийшла в поле збирати ворожі міни заради своєї корови. Читай історію сміливої 67-річної Ганни з Миколаївської області.

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