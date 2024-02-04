Мене закидало землею… Не знаю, як залишилась жива! Як жінка попри поранення та обстріли розвозила пенсії

Жителька села Котляреве, що на Миколаївщині, Валентина Андрієвська все життя пропрацювала поштаркою в селі.
Від початку повномасштабного вторгнення окупанти всі дев’ять місяців нещадно гатили по селу жінки. Та попри це з перших днів війни Валентина вирішила, що нікуди не буде їхати.
Зараз будинок пані жінки — один із найбільш понівечених. Валентина й сама сильно постраждала під час одного з обстрілів, але свою роботу не припинила.
Під час обстрілу жінка дивом вціліла у власному будинку. Відчула тільки, що щось гаряче тече спиною — це була кров. Валентина зізнається, що пощастило з тим, що череп не розрубало.
Та це був вже не перший раз, коли жінка потрапила під обстріл. Адже загарбники гатили навіть тоді, коли в село привозили гуманітарну допомогу. Накривав ворожий вогонь Валентину і тоді, коли вона на велосипеді розвозила пенсії людям.
Такий вибух страшний був. Такий вогонь із землі. Мене закидало землею, велосипед був у дірках. Не знаю, як я залишилась жива.
Такий вибух страшний був. Такий вогонь із землі. Мене закидало землею, велосипед був у дірках. Не знаю, як я залишилась жива.
Валентина додає, що тоді їй було не так страшно, як зараз, коли десь може щось вибухнути. Проте вона й надалі лишається у селі та прагне відновити власний будинок. Та на цей їй бракує коштів та сил, тому сподівається на допомогу небайдужих та волонтерів. А поки Валентина продовжує надихати місцевих своєю незламністю та вірою в перемогу.
Все одно ми дочекаємось перемоги та будемо жити на зло ворогам.
Все одно ми дочекаємось перемоги та будемо жити на зло ворогам.
Жителька невеличкого села Степова Долина на Миколаївщині також вражає своєю сміливістю. Адже вона купила металошукач та вийшла в поле збирати ворожі міни заради своєї корови. Читай історію сміливої 67-річної Ганни з Миколаївської області.
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