Кожен несе свій хрест: військовий-різьбяр планує організувати реабілітацію побратимам у майстерні

Щоб не загрузти у власних сумних та страшних думках, емоції можна перетворювати у мистецтво. Так робить і різьбяр Василь Семко, який під час виконань бойових завдань в Авдіївці отримав три поранення. Два було легких, але вже після третього — у голову — він потрапив у лікарню.

По 12 годин у майстерні — саме так він відновлюється. Його розрада — то майстерня. Чоловік займається улюбленою справою по дереву та хоче проводити тут реабілітацію поранених побратимів.

Улюбленою справою Василь Семко займається з 14 років. Його роботи прикрашають не лише Прикарпатські храми, а є і в особистих колекціях за кордоном.

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— На фронті все іде на другий план. Там є завдання, які треба виконувати. Кожен несе свій хрест, — ділиться особистим чоловік.

Військові розуміють одне одного з півслова. Я не можу пояснити, через що ми проходили, людині, яка не чула обстрілів, вибухів, не знає як це — не спати кілька діб.

Уже навесні чоловік планує реалізовувати власний план допомоги військовослужбовцям, проводячи майстеркласи з різьблення дерева у своїй майстерні.

Реабілітація після поранень та повернення додому військових — ключове завдання для держави та суспільства. Раніше ми розповідали тобі, як отримати безкоштовну реабілітацію в Україні.

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