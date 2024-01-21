Люди

Кожен несе свій хрест: військовий-різьбяр планує організувати реабілітацію побратимам у майстерні

Ірина Тимчишин 21 Січня 2024, 19:00

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