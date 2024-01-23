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Розумів, що лишився без рук, але жити хотілося! Історія нацгвардійця про боротьбу за своє мабуйтнє

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 23 Січня 2024, 22:00

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