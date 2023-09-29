Від побаченого опускаються руки. Як живуть люди на Херсонщині та чим вони тривожаться

Редакторка, журналістка, волонтерка благодійного фонду Гуркіт Анастасія Гулько в інтерв’ю Руху опору розповіла про свою поїздку у Херсонську область, враження від місцевості та людей, а також думки про майбутнє.

Від цих думок опускаються руки: волонтерка про поїздку на Херсонщину

Це була перша волонтерська поїздка на Херсонщину для дівчини. Анастасія погано знала регіон, адже востаннє була там ще у дитинстві. Намагалася максимально сфокусуватися, усе запам’ятати.

Мене дуже вразило, наскільки там квітучі поля. Їдеш, дивишся з вікна машини — обабіч доріг такий імпресіонізм! Маки, білі квіточки, жовті квіточки. Таких полів не бачила в Україні більше ніде, — розповідає волонтерка.

Анастасія боялася кожного гучного звуку. У Білозерці було досить спокійно, жваві вулиці, працюють супермаркети. На фоні періодично чути “виходи”. Крім продуктів та засобів гігієни, люди потребують господарських інструментів.

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Херсонці часто згадують епізоди трагедії підриву Каховської ГЕС, перебування в окупації. У них досі напружена ситуація через постійні обстріли, але люди жартують, займаються господарством, не ламаються.

Провели нам екскурсію, кажуть, тут у нас парк був, тут проводили дискотеки, тут ще щось було. Це теж неймовірно в якомусь сенсі, — ділиться Анастасія.

Волонтерка хотіла відвідати Берислав ще до окупації та руйнувань. Місцеві мешканці завжди з любов’ю розповідали про центральний парк, місто сповнене чудовими старовинними будівлями.

Каже: коли приїжджали у розбиті міста, де будівлі легенько прикриті плівкою від дощу, коли бачили згоріле, розбите та зруйноване — думки, що робити далі, не давали спокою.

Скільки людей туди повернуться після перемоги? І чи повернуться взагалі? Що відбудують, а що так і залишать?

Анастасія каже, від думок про втрачене та масштаби відбудови рятується роботою. Багато доводиться бачити того, що не відновиш жодним чином, і кого не повернеш — від цього опускаються руки.

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