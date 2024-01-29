Під час обстрілу ховаються в іграшках. У Херсоні діти через постійний стрес борються з розладами мовлення

Під постійними залпами артилерійської канонади в Херсоні живуть тисячі дітей. На жаль, постійний стрес не минає безслідно — констатують медики. Психологічною допомогою для малих херсонців стали мистецтво та спорт. Як триває війна очима херсонських дітей?

Діти Херсона ховаються від обстрілів в іграшках

У шестирічного херсонця Івана через постійні російські ракетні обстріли з’явилися розлади мовлення. Він такий не один, десятки дітей у Херсоні відвідують заняття з логопедом. Іван каже, під час ракетних атак намагається сховатися серед іграшок.

Коли виросте, каже, хоче стати військовим. Вважає Росію поганою, бо вона нищить Україну. Терапевти розповідають, у Херсоні все більше дітей, які через війну страждають від розладів мовлення.

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Лікарі заохочують малюків виражати емоції через мистецтво, зокрема малювання. Діти малюють реактивні літаки, трактор, що тягне російський танк, малюють звільнення Херсона, кавуни, які чавлять росіян.

Діти звикли чути канонаду обстрілів та звуки сирени. Попри постійні прильоти в місті триває життя. Діти кажуть, мріють побачити друзів, з якими не бачилися з початку повномасштабної війни.

За даними ООН, від початку повномасштабної війни в Україні загинули майже 600 дітей.

Раніше ми розповідали, як 14 дітей вмить лишилися без батьків через удар росіян.

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