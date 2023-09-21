Якби я ліг, то з’їхав би з глузду. Як військовий втратив руку, але не бажання служити

Війна українців гартує, а не ламає. Прикладом цього є тисячі історій з тилу й фронту, де щоденно виборюється українська незалежність.

Наша наступна історія про хлопця із залізним духом. 24-річний черкащанин Павло Жилін змалку хотів стати військовим. У двадцять підписав перший контракт.

У перший день повномасштабного вторгнення його мобілізували. Воював за Мощун та Гостомель, а у пекельних боях за Бахмут втратив руку та пошкодив ногу. Після поранення Павло міг комісуватись, але знову одягнув форму і став у стрій. Нині працює у територіальному центрі комплектування рідного міста.

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— Якби я ліг, то з’їхав би з глузду. Після такого треба залишатися в ритмі, постійно щось робити, — зізнається Павло та пояснює, чому все ж вирішив продовжувати службу.

Протез чоловік поки не носить, тож повістки виписує лівою рукою. Каже, що люди реагують по-різному на це, та здебільшого — адекватно.

Нині більшість працівників ТЦК — це військові, що вже побували на фронті.

Читати на тему Розвіює стереотипи про працівників ТЦК: як боєць після тяжкого поранення продовжив службу Як військовий бореться зі стереотипами про свою роботу.

Допомагати країні та людям під час війни можна різними способами. Раніше ми розповідали про благодійну пекарню та її допомогу фронту.

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