Люди

Правозахисниці, лікарі й науковиці — вісім українок, які ввійшли до списку 100 жінок 2022 від BBC

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Грудня 2022, 15:00
Вісім українок потрапили зі списку "100 жінок 2022 року" від BBC

Більше відео
0:03:35
Українські захисники про мотивацію на фронті
Є такий вислів — воля або смерть: українські військові про мотивацію на фронті
0:02:40
Військові ЗСУ
Успіх — коли хлопці повертаються неушкодженими: військові ЗСУ показали свої дні на передовій
0:03:33
Реабілітація бійців
Вже 30 військових повернулися додому! Як іспанці лікують поранених воїнів ЗСУ
0:04:30
Польські волонтери
Справжні друзі. Як польські волонтери збирають кошти та гуманітарку для українців
Дивитись більше

Останні відео
Вісім українок потрапили зі списку "100 жінок 2022 року" від BBC

Правозахисниці, лікарі й науковиці — вісім українок, які ввійшли до списку 100 жінок 2022 від BBC
0:02:39
Обстріл Новософіївки 5 грудня: наслідки обстрілу Запоріжжя
Трагедія у Новософіївці: ракета С-300 вбила літнє подружжя на Запоріжжі
Правозахисниці, лікарі й науковиці — вісім українок, які ввійшли до списку 100 жінок 2022 від BBC
Кока-Кола допоможе продуктами 70 тисячам сімей в Україні у партнерстві з Червоним Хрестом
0:03:35
Українські захисники про мотивацію на фронті
Є такий вислів — воля або смерть: українські військові про мотивацію на фронті
0:05:58
Котел для російських військ на Лівобережжі та в Криму — це реально
Не мрія, а реальність! Коли очікувати на котел для російських військ під Херсоном та в Криму
0:14:01
Олексій Резніков про виснаження ресурсів Росії
Ця війна — війна ресурсів: Резніков про виснаження російської армії та можливі кадрові зміни у РФ
Правозахисниці, лікарі й науковиці — вісім українок, які ввійшли до списку 100 жінок 2022 від BBC
Захищено: Щомісячний запас продуктів від Кока-Кола. Як відповідальний бізнес підтримує українців
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 7 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
вибухи Дніпро зараз
Вибухи у Дніпрі зараз: перші дані про атаку по місту
небезпечні пакунки
Кров, очі тварин та вибухівка: які посольства України за кордоном отримали небезпечні пакунки
Більше відео
Обстріл Новософіївки 5 грудня: наслідки обстрілу Запоріжжя
Читати далі
Трагедія у Новософіївці: ракета С-300 вбила літнє подружжя на Запоріжжі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь