Правозахисниці, лікарі й науковиці — вісім українок, які ввійшли до списку 100 жінок 2022 від BBC

Українки — сильні, справедливі та працьовиті. Вони надихають та стають прикладом для світу.

BBC оприлюднила список 100 жінок 2022 року. Цей список корпорація складає щороку. До нього входять жінки з усіх куточків світу, які надихають, впливають та покращують його.

Цьогоріч до списку потрапили вісім українок. Ми розповімо, хто потрапив до списку 100 жінок 2022 від BBC.

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Перша леді України Олена Зеленська

Олена Зеленська працювала над покращенням прав жінок та просуванням української культури. Після початку повномасштабної війни вона розповідала про страждання українців від війни.

Олена Зеленська стала першою дружиною іноземного президента, яка звернулася до Конгресу США. Зараз перша леді працює над підтримкою психічного здоров’я дітей і сімей, травмованих війною.

Політикиня й фронтова медична волонтерка Яна Зінкевич

Яна Зінкевич разом з організацією Госпітальєри надає першу медичну допомогу пораненим військовим і мирним жителям, проводить медичну підготовку, здійснила близько 6000 евакуацій.

Дівчина особисто вивезла з поля бою в безпечне місце 200 поранених солдатів.

Їй 27 років, вона — одна з наймолодших депутаток українського парламенту й очолює підкомітет військової медицини.

Математикиня Марина Вязовська

Цьогоріч Марина Вязовська стала другою жінкою в історії, яка виграла медаль Філдса, яку часто називають Нобелівською премією з математики й вручають раз на чотири роки.

Їй вдалося розв’язати 400-річну задачу, як найефективніше упакувати сфери у восьмивимірному просторі. За це й отримала нагороду.

Педіатриня Ірина Кондратова

Керівниця Харківського обласного перинатального центру Ірина Кондратова отримала в березні від Девіда Бекхема доступ до його сторінки в Instagram. Вона розповіла про проблеми, з якими довелося боротися персоналу лікарні та молодим мамам.

Її команда з 2014 року надала медичну й психологічну допомогу понад 3000 жінок із Луганщини та Донеччини.

Юристка з прав людини Олександра Матвійчук

Олександра Матвійчук вже 15 років очолює Центр громадянських свобод (ЦГС), який став одним із лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року за роботу з документування воєнних злочинів Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Парамедикиня Юлія Паєвська

Юлію, відому як Тайру, в березні окупанти взяли у полон, коли вона допомагала в евакуації мирних жителів Маріуполя.

Також вона заснувала добровольчий медичний підрозділ Янголи Тайри, який врятував сотні поранених мирних жителів і військовослужбовців.

Захисниця прав людей з інвалідністю Юлія Сачук

Юлія Сачук очолює громадську організацію жінок з інвалідністю Fight For Right (Боротьба за право). Вона була серед тих, хто екстрено реагував на вторгнення Росії в Україну, цілодобово співпрацювала з міжнародними організаціями над координацією планів евакуації, щоб урятувати життя тисяч українців з інвалідністю.

Журналістка Крістіна Бердинських

Крістіна Бердинських їздила Україною та робила репортажі з регіонів, які обстрілювала Росія. Деякі з її матеріалів були зосереджені на повсякденному житті в місті, охопленому війною.

Жінки — сильні та мають право голосу. Вони можуть змінити щось у цьому світі, але він не завжди справедливий. Раніше ми розповідали, як жінкам вижити у світі, в якому речі створювали для чоловіків.

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