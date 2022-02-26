Виходити на сходові клітини! Розкажемо, де сховатися від обстрілів у багатоповерховому будинку

На жаль, сьогодні в Києві сталося те, чого найбільше боялися мешканці столиці. Ворожа ракета потрапила прямісінько у багатоповерхівку, де перебували мирні люди.

Тож хочемо розповісти вам, де треба ховатися від обстрілів у будинках різних типів.

Про це розповів інженер-конструктор Дмитро Макогон.

Сучасні будівлі

Усі сучасні будівлі дуже міцні та стійкі та розраховані проти лавиноподібного обвалення. Особливо це стосується будинків, які мають 25 поверхів. Там багато бетону.

Тож під час обстрілів треба виходити в коридор, на сходові та ліфтові клітини, це ядра жорсткості.

Вони здатні витримати найпотужніші удари, тож спокійно ховайтеся там.

Площа на сходових клітинах не задимляється, адже там немає вікон. Сходи з обхідною галереєю не такі хороші для схованки, адже вони близько до зовнішнього удару.

Панельні будівлі

У панельних будинках плити перекриття можуть перетворитися на снаряд, від них складеться вся секція.

Тут найбезпечніше місце — одвірки дверей у несучих стінах — це важливо.

Несуча стіна в панельних будинках — бетонна, завтовшки 150 мм. Можна сховатися в підвалі, але від прямого попадання будівля може впасти.

“Хрущовки”

У “хрущовках” часто несучі стіни цегляні, а перекриття з пустотних панелей. Тут теж треба ховатися у дверних отворах товстих цегляних несучих стін.

Уламки

Головна небезпека під час обстрілів — уламки. Вони будинок не обвалять, але шкоди можуть завдати великої. Ховатися від них треба у кімнатах без вікон.

Також треба приготувати заздалегідь воду та вогнегасник на випадок загоряння, не забудьте вимкнути світло (рубильником).

Зазвичай найкраще ховатись у ванній кімнаті.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, що робити у надзвичайній ситуації.