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Виходити на сходові клітини! Розкажемо, де сховатися від обстрілів у багатоповерховому будинку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Лютого 2022, 23:50
де сховатися у багатоповерхівці

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де сховатися у багатоповерхівці

Виходити на сходові клітини! Розкажемо, де сховатися від обстрілів у багатоповерховому будинку
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