Двоє проти цілої навали! Як військові пробули вісім днів в оточенні ворога

Історія цих військових змушує вірити в те, що наші оборонці — дійсно зі сталі. Воїни провели в облозі ворога на Донецькому напрямку вісім днів.

Вижили, відбили потужні та безперервні атаки з мінометів, а ще знищили з пів сотні окупантів і підбили російський танк.

Про вісім діб в оточенні — далі у матеріалі.

Зараз також дивляться

Військовослужбовець окремої бригади ТрО ЗСУ Роман — один із тих, хто пробув вісім днів в оточенні ворога. Розповідає, що вижити допомогла віра в себе.

На другий день оточення у військових вже був один загиблий, тож довелося тримати позиції удвох. Для побратима Романа це був перший вихід, але воював він на рівні.

Чоловіки вбили понад півсотні окупантів. Щоб вижити, забирали у мертвих росіян їхню зброю та БК, слухали їхні переговори по раціях та готувалися до наступу ворога. Воду, їжу та боєприпаси двом військовослужбовцям на дронах передавали й інші наші захисники, які бачили ситуацію в режимі реального часу.

Так, українські оборонці не просто вижили та виконали завдання, а ще й підбили не одну ворожу техніку.

Чимало українців повертаються з-за кордону, аби відвойовувати рідну землю. Історія Степових вовків — одна із них. Також чоловікам нині необхідна допомога, про це ти детальніше дізнається з іншого матеріалу.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.