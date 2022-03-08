Ніхто не залишається осторонь: Наталія Пошивайло-Таулер про те, як Австралія допомагає Україні

Віце-президентка Світового конгресу українців (СКУ) у регіоні Південної півкулі Наталія Пошивайло-Таулер розповіла, як Австралія ставиться до війни в Україні та чим намагається допомогти нашим громадянам.

Вона говорить, що насправді українська діаспора та громада досить потужна в Австралії, незважаючи на її відносно малу численність та віддаленість від рідної землі.

Австралія хоч і далеко, але добре знає про Україну.

Наталія Пошивайло-Таулер також додала, що отримує дуже багато телефонних дзвінків та електронних листів. Усі надзвичайно переймаються через цей варварський акт агресії Росії проти України.

Це трагедія. І це війна не тільки з Україною, але й з усім демократичним світом.

Про допомогу Австралії Україні

Уряд Австралії надає допомогу у вигляді летальної та нелетальної зброї, а також гуманітарну допомогу. Уже перший літак вилетів до України зі зброєю на суму близько $105 млн.

Окрім того, об’єднана організація Ukraine Crisis Appeal вже зібрала $1 млн і передала кошти на гуманітарну допомогу.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон зі своєю дружиною відвідали службу Божу в Сіднеї. Колишній прем’єр-міністр Тоні Ебботт також був на службі, але вже в Мельбурні.

До того ж скрізь відбуваються потужні мітинги за участю людей різних національностей.

Нагадаємо, свою підтримку Україні ЄС надає не лише у вигляді коштів та зброї, але й санкцій проти країни-агресора. Читай, як Єврокомісія відмовлятиметься від нафти та газу з Росії.