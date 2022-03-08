Світ

Ніхто не залишається осторонь: Наталія Пошивайло-Таулер про те, як Австралія допомагає Україні

Даніела Долотова, редакторка сайту 08 Березня 2022, 17:02

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