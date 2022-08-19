Шеринг авто, спрощений виїзд дітей та пенсійне посвідчення — як Дія спрощує життя українців

За місяці війни українці мали змогу переконатися, що вітчизняні розробки посунули наше життя на декілька рівнів вперед.

Українська Дія, що є продуктом нашого Міністерства цифрової трансформації, стала першим в Україні застосунком із повністю диджиталізованою базою документів, надає послуги та навіть проводить опитування.

З початком війни Дія розширила свої опції — тепер лише в декілька кліків через застосунок можна розв’язувати проблему ВПО, фіксувати злочини РФ на території України, ставати в чергу на іпотечне житло та багато чого іншого.

Міністр Мінцифри Михайло Федоров уже анонсував нові функції, які скоро з’являться у Дії, та розповів, як вони змінять життя українців.

Що нового підготувала Мінцифра?

Нових продуктів буде десять, як повідомив Федоров. Серед основного — Дія відновлює “шеринг авто”, тобто можливість надати технічний паспорт автомобіля іншій людині. Отже, зробивши всього декілька натискань на вашому телефоні, в застосунку Дія людини, якій ви довірили авто, з’явиться техпаспорт автомобіля.

Також додадуться нові зразки документів: пенсійне посвідчення, посвідчення про тимчасове місце проживання.

Також ми запустимо функцію купівлі воєнних облігацій, які є зараз дуже важливим моментом у регуляції державного бюджету під час війни.

В кілька кліків кожна фізична та юридична особа зможе купити воєнні облігації. Також Дія запускає Зручну іпотеку для всіх охочих — через застосунок можна буде подати заявку та нарешті забути про папірці та документи: Дія сама підтягне всі необхідні дані для банку.

Також Дія тепер матиме переклад документів англійською — для зручності тих українців, які зараз перебувають за кордоном.

Націлений Федоров і на боротьбу з корупцією: Дія готова запускати абсолютно нову схему розмитнення авто. Поки що все залежить від Кабміну, який ще не ухвалив пакет відповідного законопроекту.

З таким оновленням ми зможемо повністю побороти корупцію у митній службі. Головне — аби ухвалили відповідний закон, який перевертає нашу теперішню систему розмитнення з ніг на голову.

Один із найнеобхідніших цифрових продуктів, які зараз необхідні українцям — можливість електронно надати дозвіл на вивезення дитини за кордон. Все це пов’язано з тим, що жінки чи чоловіки, які виїздять з дітьми, мають надавати дозвіл від батька чи матері дитини про перетин кордону.

Раніше такий дозвіл мав бути нотаріально засвідченим, а на його виготовлення йшло декілька днів, до того ж — обходилося досить дорого. У період воєнного стану це правило потребувало змін.

З Дією такий дозвіл можна буде оформити дуже швидко, і документ автоматично потрапляє в базу прикордонної служби.

Про інші полегшення та спрощення правил виїзду дітей за кордон читай у матеріалі.

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