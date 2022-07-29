Звірячий обстріл Оленівки. Росіяни вбили українських полонених та звинувачують ЗСУ: як усе було насправді

Сьогодні вранці російські пропагандисти заявили, що нібито українські військові здійснили обстріл колонії в Оленівці і вбили українських полонених, зокрема, з полку Азов, прицільним артилерійським ударом.

Насправді ж, Росія навмисно обстріляла колонію в селі Оленівка.

Навіщо їм влаштовувати таке і як усе було насправді, коментує Генеральний штаб, Андрій Білецький та Михайло Подоляк.

Окупанти вбили українських військових в Оленівці

За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ Збройних сил України, по району населеного пункту Оленівка Збройні сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали.

За інформацією розвідки, російські окупанти перевели українських полонених у барак, по якому завдали ударів, щоб подати це, як дії Збройних сил України.

Генеральний штаб ЗСУ прокоментував удар російських окупантів:

Це означає, що російські окупанти спланували удар по українських полонених з наміром звинуватити Україну у скоєнні “воєнних злочинів”, а також приховати тортури і розстріли.

Це здійснювалося за наказами окупаційної адміністрації та командування Збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Лідер Азовського руху Андрій Білецький прокоментував обстріл колонії в Оленівці та оголосив про пошуки причетних:

— Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої не відоме поняття офіцерської честі, а тим більше — дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни, — зазначив Білецький.

Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового вбивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор, незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані.

Кількість жертв та постраждалих нині уточнюється. Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що неостаточна кількість жертв сягла 53 українських військових.

Заяви про нібито обстріли Збройними силами України цивільної інфраструктури є брехнею та провокацією, адже Україна має високоточну зброю завдяки партнерам, якою завдає лише точних ударів по військових об’єктах окупантів.

Масштабність та швидкість дії інформаційної кампанії з боку російських пропагандистів вказують на те, що це була саме спланована та організована акція.

Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, в який відбулося влучання, за декілька днів до злочину, — прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Раніше ми розповідали, як харків’яни засинають у випалених ракетами оселях.

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