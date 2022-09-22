Ракетні удари по Запоріжжю — під завалами готелю шукають людей, є загиблий та поранені

Сьогодні зранку, 22 вересня, росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Мішенню окупантів стали об’єкти інфраструктури та житлові будинки поруч з ними.

Уже відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що росіяни випустили дев’ять ракет по самому місту і передмісті.

Російські нелюди випустили ракету в готель в центральному парку. Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей, — сказав Тимошенко.

Він додав, що російські терористи влучили також в електричну підстанцію. Через це південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу.

Екстрені служби працюють над тим, щоб якнайскоріше усунути наслідки ворожих прильотів.

Та за цю ніч є й гарні новини — українських захисників Маріуполя Пташку, Волину, Редіса звільнили з полону. Загалом Україна повернула 215 полонених героїв. Читай, як відбувався обмін.

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