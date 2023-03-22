Україна

Світла немає понад рік, їжу доставляють волонтери — як виживають у прифронтовому селі на Запоріжжі

Андрій Почтєв 22 Березня 2023, 11:00

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