Світла немає понад рік, їжу доставляють волонтери — як виживають у прифронтовому селі на Запоріжжі

На Запоріжжі ворог убив трьох мирних жителів та ще двох скалічив.

Напередодні з реактивної артилерії росіяни обстріляли прифронтове Кам’янське. Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї житлового будинку, де були люди. На місці загинуло молоде подружжя та їхній літній сусід.

Кожен день стріляють. І вдень, і вночі, — розповідає місцевий мешканець Олександр.

За більш ніж рік війни це селище майже повністю зруйноване, але не скорене окупантами.

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