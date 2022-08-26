Україна

Кілька прильотів, б’ють дуже чітко — нове перехоплення від СБУ, в якому дружина окупанта вражена влучністю ЗСУ

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 26 Серпня 2022, 23:00

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