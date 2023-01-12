Допоможи українським дипломатам! Як підписати петицію про виключення Росії з ООН

Росія вже близько 20 років розпочинає війни у різних країнах. За майже рік повномасштабного вторгнення в Україні вона довела, що є країною-терористкою.

Восени Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, що фактично означає — ця країна визнала війну. Але що на неї чекає, крім суспільного засудження?

Ти можеш підтримати наших дипломатів та підписати петицію про виключення Росії з ООН.

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У нашої держави є всі підстави вимагати це зробити. Такий крок допоможе реформувати ООН та отримати нову сильну підтримку з боку світу.

Петиція про виключення Росії з ООН

Підписати петицію можна легко за посиланням.

Також ти можеш підтримати українських дипломатів, зробивши допис у соціальних мережах з хештегом #unrussiaUN. Також можна додати інші: #RussiaOut #NoRussiaNoWar #NoRussiaNoLie #NoRussiaNoCry #NoRussiaNoCrime.

Також не забудь тегнути представників ООН, США та інших постійних представників Ради безпеки — Антоніу Гутерриша, Лінду Томас-Грінфілд. Акаунти країн — UK, FRA, CN.

Не забудь попросити друзів підписати петицію. Зараз вона вже набрала 260 тис. голосів з 300 тис. необхідних.

Детальніше про петицію щодо вигнання РФ з Радбезу ООН, дивись у відео:

Від політичних наслідків — до економічних. Читай про резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні.

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