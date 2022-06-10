Україна

Підготовка нового наступу на Київщину? Олексій Кулеба відреагував на чергову інформаційну атаку росіян

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Червня 2022, 10:00

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