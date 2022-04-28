Путін ніколи не зможе домінувати в Україні — про що розповів Джо Байден на брифінгу

Сполучені Штати Америки є однією з країн, які послідовно та потужно допомагають нашій державі на всіх фронтах війни проти Росії. 28 квітня президент США Джо Байден виступив із заявою щодо ситуації в Україні. Читай, про що він говорив.

Пришвидшення надання військової допомоги

Кожен день Україна платить за цю боротьбу ціною життів своїх людей, тому ми повинні продовжувати надавати Україні військову допомогу, техніку, боєприпаси для того, щоб вони могли врятувати життя і продовжувати чинити опір, — наголосив Байден.

Він також підкреслив, що допомога повинна надходити якнайшвидше, адже від цього залежить ціна цієї війни.

США уже відправило Україні тисячі протикораблевих, протиракетних засобів, радіолокаційні системи, понад 50 мільйонів боєприпасів, 10 протиброньованих систем на кожен російський танк. Америка продовжує надавати нам критично важливі розвіддані.

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Проте президент США уточнив, що його країна не воює з Росією, тому не надсилатиме американських військових в Україну.

Новий пакет фінансової допомоги

За словами Байдена, він надіслав у Сенат запит на 33 млрд доларів для допомоги Україні. Вони підуть на:

артилерію, бронетехніку, а також протитанкові системи та зенітні комплекси;

гуманітарну допомогу Україні та партнерам, які прихистили українських біженців;

допомогу в нарощуванні можливості України щодо ведення кібервійни;

обмін розвідувальними даними;

підтримку у виробництві боєприпасів;

допомогу в знешкодженні мін та інших вибухових речовин, а також на захист України від хімічних, біологічних та “брудних” бомб;

подальше нарощування присутності США на східному фланзі НАТО.

Вилучення майна російських олігархів

Очільник США також заявив, що на цьому тижні направить до Конгресу ініціативу, яка дозволяє вилучати майно російських олігархів та спрямовувати отримані кошти на ліквідацію збитків, завданих Україні.

Я направляю до Конгресу цілий пакет пропозицій, який спрямований на протидію російським олігархам. Ми зробимо все, щоб позбавити їх грошей, які вони накопичили. Ці їхні розкішні будинки, нерухомість — те, що належить путінській клептократії.

Підтримка країн-партнерів

Байден розповів, що Росія шантажує союзників США у Європі, зокрема Болгарію та Польщу, припиненням постачання газу та нафти й використовує свої енергетичні погрози як зброю.

Ми не дозволимо шантажувати наших союзників і партнерів газом і нафтою. Ми працюємо з Іраном, Кореєю та іншими країнами для того, щоб допомогти тим державам, які потерпають від російського шантажу. Агресія та погрози не переможуть, — наголосив він.

Що ж до заяви Росії про те, що ті воюють нібито не лише проти України, а й проти НАТО, президент США відповів, що це свідчить про їхній відчай через поразку. Водночас він закликав усіх утриматися від слів щодо можливості застосування ядерної зброї, назвавши такі висловлювання “безвідповідальними”.

Загалом меседж Джо Байдена простий та чіткий — США продовжать робити все заради перемоги України, а країна-агресор Росія дістане своє покарання.

У минулому ми отримали важливий урок: коли диктатори не платять за свою агресію, то вони спричиняють ще більше агресії, болю та страждань. Вони продовжують просуватися… Тож Путін ніколи не зможе домінувати в Україні.

26 квітня відбулося засідання міністрів оборони 40 країн світу на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Там говорили про надання військової допомоги для України. Читай, якою буде фінансова допомога від США.