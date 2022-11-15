Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні — що це означає

Учора, 14 листопада, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України. Її підготувала Україна у співавторстві з більш ніж півсотнею країн.

Хто проголосував за резолюцію

Резолюцію підтримали 94 країни, серед яких Австралія, Канада, Франція, Туреччина, США й інші.



Проти голосували 13 країн: Білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Зімбабве.

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Утрималися 74 країни, серед яких Бразилія, Казахстан, Узбекистан.

Про що резолюція

Резолюція містить підтвердження позиції держав-членів ООН щодо підтримки суверенітету, незалежності, єдності й територіальної цілісності України та вимогу до Російської Федерації негайно припинити застосування сили й повністю вивести усі війська з України.

Генасамблея ООН визнала, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права. Відповідно до резолюції, юридичні наслідки для РФ мають включати відшкодування збитків, завданих Україні.

Також у Генасамблеї визнали, що треба створити механізм відшкодування збитків для України, який має бути розроблений у співпраці з нашою країною.

Ухвалена резолюція рекомендує 193 державам вести міжнародний реєстр з інформацією про шкоду, яку завдала Росія через вторгнення: документувати докази й інформацію про шкоду, втрати або каліцтва, заподіяні війною людям і державі.

Також варто знати, що цей документ не містить юридичних зобов’язань, на відміну від резолюцій Ради Безпеки ООН.

Реакція України на ухвалену резолюцію

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram прокоментував ухвалення резолюції.

— За всі свої злочини Росія заплатить у всіх сенсах, включаючи репарації. Відтепер це є волею ООН. Усе буде Україна. Дотиснемо, розчавимо, переможемо, — написав він.

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