Під загрозою не лише ЗАЕС! Федоров про мінування окупантами Мелітополя

Російські військові мінують все, що можуть, у населених пунктах, які беруть в окупацію. Розмінування України може тривати роками. ГУР повідомляло про те, що російські військові замінували Запорізьку атомну електростанцію, але не лише вона у небезпеці.

В ефірі телемарафону Єдині новини міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни мінують критичну інфраструктуру населених пунктів Запорізької області. А також розповів, що відбувається у самому Мелітополі.

За словами Федорова, ворог залишається та контролює Запорізьку АЕС.

Зараз також дивляться

— Ми володіємо інформацією, що ворог почав загалом мінувати критичну інфраструктуру тимчасово окупованої Запорізької області.

У Мелітополі заміновано водогін, який живить водою місто, та електричні мережі, — повідомив він.

Голова Мелітополя вважає, що росіяни шантажуватимуть світ за допомогою ЗАЕС, поки українські військові не звільнять Енергодар та весь тимчасово окупований Південь.

Ситуація у Мелітополі

Федоров також розповів, що ворог зазнає втрат. Неподалік від тимчасового окупованого Мелітополя вчора, 9 липня 2023, пролунали вибухи на базах росіян.

Ліквідація окупантів відбувається по всій запорізькій лінії фронту, навіть у тих містах, які ворог вважав тиловими: Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ, — сказав міський голова.

Він повідомляє, що за останній місяць окупанти стягнули додаткові сили на тимчасово окуповану частину Запорізької області, у Мелітополь зокрема. Днями у місті загарбники зайняли приміщення церкви Свідків Єгови.

Росіяни знову прикриваються мирним населенням, адже церква розташована у густо населеному районі міста. Ворог захопив в одному районі й церкву, і дитячий садок, і притулок для дітей. Федоров впевнений, що окупанти змушені будуть відступати, але не зараз, адже надто добре підготувалися до оборони.

Українські військові знищують окупантів не лише на Запорізькому напрямку. Щоб бути в курсі ситуації на всій лінії фронту, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!