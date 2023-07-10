Україна

Під загрозою не лише ЗАЕС! Федоров про мінування окупантами Мелітополя

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Липня 2023, 11:15
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