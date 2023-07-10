Під загрозою не лише ЗАЕС! Федоров про мінування окупантами Мелітополя

Російські військові мінують все, що можуть, у населених пунктах, які беруть в окупацію. Розмінування України може тривати роками. ГУР повідомляло про те, що російські військові замінували Запорізьку атомну електростанцію, але не лише вона у небезпеці.
В ефірі телемарафону Єдині новини міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни мінують критичну інфраструктуру населених пунктів Запорізької області. А також розповів, що відбувається у самому Мелітополі.
За словами Федорова, ворог залишається та контролює Запорізьку АЕС.
— Ми володіємо інформацією, що ворог почав загалом мінувати критичну інфраструктуру тимчасово окупованої Запорізької області.
У Мелітополі заміновано водогін, який живить водою місто, та електричні мережі, — повідомив він.
У Мелітополі заміновано водогін, який живить водою місто, та електричні мережі, — повідомив він.
Голова Мелітополя вважає, що росіяни шантажуватимуть світ за допомогою ЗАЕС, поки українські військові не звільнять Енергодар та весь тимчасово окупований Південь.
Федоров також розповів, що ворог зазнає втрат. Неподалік від тимчасового окупованого Мелітополя вчора, 9 липня 2023, пролунали вибухи на базах росіян.
Ліквідація окупантів відбувається по всій запорізькій лінії фронту, навіть у тих містах, які ворог вважав тиловими: Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ, — сказав міський голова.
Ліквідація окупантів відбувається по всій запорізькій лінії фронту, навіть у тих містах, які ворог вважав тиловими: Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ, — сказав міський голова.
Він повідомляє, що за останній місяць окупанти стягнули додаткові сили на тимчасово окуповану частину Запорізької області, у Мелітополь зокрема. Днями у місті загарбники зайняли приміщення церкви Свідків Єгови.
Росіяни знову прикриваються мирним населенням, адже церква розташована у густо населеному районі міста. Ворог захопив в одному районі й церкву, і дитячий садок, і притулок для дітей. Федоров впевнений, що окупанти змушені будуть відступати, але не зараз, адже надто добре підготувалися до оборони.
Українські військові знищують окупантів не лише на Запорізькому напрямку. Щоб бути в курсі ситуації на всій лінії фронту, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн.
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