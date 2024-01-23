Росіяни тиснуть дронами. Бійці 80-ї бригади про важкі бої під Бахмутом та збір на РЕБи

У їхніх поглядах читається втома та радість, що найближчі кілька тижнів вони пробудуть в умовній тиші та безпеці. Бійці 80-ї ОДШ бригади розповіли про реалії боїв на околицях розбитого вщент Бахмута.

Росіяни тиснуть дронами під Бахмутом — яка ситуація зараз

Майже відразу після виходу з бойового чергування вдається зустрітися з бійцями 80-ї бригади у Кліщіївці. Ситуація нині така, що рятувати побратимів доводиться на руках і під канонаду ворожих обстрілів.

Виносимо на ношах, якщо поранення було зранку, буває таке, що до вечора не можемо підійти до хлопця, — каже військовий Олександр.

Коли дозволяє момент, починається найскладніше — евакуація. Найнебезпечніше тут — скидання ворожих дронів. Російські окупанти п’ятий місяць намагаються відбити Кліщіївку. Застосовують всі види зброї. Штурмують по кілька разів на день. Часто змінюють тактику.

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Українські захисники в обороні. Росіяни продовжують посилати своїх людей під кулі, не шкодують особового складу. Військові кажуть, росіяни перестали чогось боятися, використовують дрони, яких у них багато.

Щоб убезпечити себе, бійці 80-ї бригади відкрили збір на антидронові рушниці. Долучитися до збору ти можеш за цим номером картки: 5375 4112 1492 7027 чи за QR-кодом у сюжеті. Потрібно понад 2 млн грн.

Раніше ми розповідали, як бійці 81-ої бригади відбивають атаки ворога на фронті.

Фото: 80 бригада ДШВ ЗСУ

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