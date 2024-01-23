Україна

Росіяни тиснуть дронами. Бійці 80-ї бригади про важкі бої під Бахмутом та збір на РЕБи

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 23 Січня 2024, 12:00

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