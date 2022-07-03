Без росіян та білорусів: чому спортсмени світу не хочуть виступати з країнами-терористами

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував заяву міністрів 35 країн світу за виключення Росії та Білорусі з міжнародного спорту.

Потрібно почати з того, що два тижні тому ми дізнались, що Міжнародна федерація дзюдо допустила до змагань у Монголії російських спортсменів.

Тому надіслали листа колегам у Великій Британії, щоб зібрати саміт міністрів європейських держав.

Тоді я розповів та показав, що у нас тут відбувається. Яка кількість знищено спортивних об’єктів і скільки спортсменів зараз боронять нашу державу.

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Також наше обговорення стосувалось відсторонення росіян та білорусів від усіх чемпіонатів, де вони могли б брати участь раніше.

Ми маємо розуміти, що поки не закінчиться ця страшна війна, поки вони не перестануть вбивати українців, їх спортсмени не зможуть брати участь у змаганнях.

Хочу подякувати всій Європі та нашим колегам за підтримку ідеї, що росіян та білорусів не має бути на спортивних змаганнях.

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Про бойкот змагань, на які допускають росіян

Оскільки на деякі змагання допускають росіян, то українські збірні відмовляються від участі. Так сталось з Чемпіонатом світу з дзюдо.

Проте якщо Україна піде на принцип та відмовиться від усіх змагань, де будуть брати участь росіяни, існує ризик втратити ліцензію і не потрапити на Олімпійські ігри.

Тому для нас важливо, щоб усі президенти федерацій різних видів спорту і самі спортсмени бойкотували ті чемпіонати, на які допускають росіян.

Якщо 10-15 країн відмовляться від участі у змаганнях, де присутні росіяни, це потужно вдарить по федераціях окремих видів спорту.

Нам потрібно продовжувати працювати, щоб до закінчення війни на змаганнях не було жодного росіянина та білоруса.

А поки російські спортсмени подають позови в суди та скаржаться на неможливість брати участь у змаганнях, їхні ракети приносять страшні поранення майбутньому нашого спорту – українським дітям. Читай, історію тяжко пораненого підлітка з Харкова, який мріє стати боксером.

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