Без росіян та білорусів: чому спортсмени світу не хочуть виступати з країнами-терористами

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував заяву міністрів 35 країн світу за виключення Росії та Білорусі з міжнародного спорту.
Потрібно почати з того, що два тижні тому ми дізнались, що Міжнародна федерація дзюдо допустила до змагань у Монголії російських спортсменів.
Потрібно почати з того, що два тижні тому ми дізнались, що Міжнародна федерація дзюдо допустила до змагань у Монголії російських спортсменів.
Тому надіслали листа колегам у Великій Британії, щоб зібрати саміт міністрів європейських держав.
Тоді я розповів та показав, що у нас тут відбувається. Яка кількість знищено спортивних об’єктів і скільки спортсменів зараз боронять нашу державу.
Також наше обговорення стосувалось відсторонення росіян та білорусів від усіх чемпіонатів, де вони могли б брати участь раніше.
Ми маємо розуміти, що поки не закінчиться ця страшна війна, поки вони не перестануть вбивати українців, їх спортсмени не зможуть брати участь у змаганнях.
Хочу подякувати всій Європі та нашим колегам за підтримку ідеї, що росіян та білорусів не має бути на спортивних змаганнях.
Хочу подякувати всій Європі та нашим колегам за підтримку ідеї, що росіян та білорусів не має бути на спортивних змаганнях.
Оскільки на деякі змагання допускають росіян, то українські збірні відмовляються від участі. Так сталось з Чемпіонатом світу з дзюдо.
Проте якщо Україна піде на принцип та відмовиться від усіх змагань, де будуть брати участь росіяни, існує ризик втратити ліцензію і не потрапити на Олімпійські ігри.
Тому для нас важливо, щоб усі президенти федерацій різних видів спорту і самі спортсмени бойкотували ті чемпіонати, на які допускають росіян.
Якщо 10-15 країн відмовляться від участі у змаганнях, де присутні росіяни, це потужно вдарить по федераціях окремих видів спорту.
Нам потрібно продовжувати працювати, щоб до закінчення війни на змаганнях не було жодного росіянина та білоруса.
Нам потрібно продовжувати працювати, щоб до закінчення війни на змаганнях не було жодного росіянина та білоруса.
А поки російські спортсмени подають позови в суди та скаржаться на неможливість брати участь у змаганнях, їхні ракети приносять страшні поранення майбутньому нашого спорту – українським дітям. Читай, історію тяжко пораненого підлітка з Харкова, який мріє стати боксером.
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