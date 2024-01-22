ППО не впоралася. Через атаки на заводи у РФ відроджують усіма забуті практики

У Держдумі Росії запропонували відродити практику Другої світової війни та відправити росіян охороняти військові склади та оборонні заводи. Ініціатива стала відповіддю на атаки безпілотників на російські міста, захистити які російська ППО не здатна.

Атаки безпілотників на російські заводи — які були успішними

Невідомі безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод, який є найбільшим у РФ. Випускає понад 200 видів продукції для стрілкового озброєння, артилерійських та мінометних боєприпасів тощо.

За останні кілька місяців кількість атак БПЛА на цей завод збільшилася. Крім цього били по нафтобазі у Клинцях, а ще в Ленінградській області. Представник прес-служби ГУР МО України Андрій Юсов каже, Україна ані заперечує, ані підтверджує удари.

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Тому тепер Держдума хоче, щоб російські дружини та загони охороняли об’єкти. За інформацією розвідки США, Росія втратила 90% особового складу, який зібрала до початку повномасштабної війни. А втрати у техніці та кадрах відкинули РФ на 18 років назад.

Учора, 21 січня, в Росії заявили про атаку дронів на три області — Тульську, Смоленську та Орловську. Тула — за 300 км від кордону з Україною, там БПЛА атакував завод Щегловський вал. Він працював на російський ВПК.

У Ленінградській області, у порту Усть-Луга, за 1000 км від кордону з Україною був атакований нафтовий термінал. У Смоленській області, за словами окупантів, були знищені чотири БПЛА.

Раніше ми розповідали, як російські військові катують своїх побратимів.

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